Shohei Ohtani y los Dodgers padecen maratónico juego y la Serie Mundial se iguala
Al 'Guerrero' lo llenan de batazos y los Blue Jays aseguran que la Serie Mundial regrese a Toronto.
La Serie Mundial 2025 queda igualada 2-2 entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays después de que la novena canadiense venciera por 6-2 a los californianos en el cuarto juego del Clásico de Otoño.
Shohei Ohtani, la carta fuerte de los Dodgers, esta vez no pudo desde la lomita y fue lleenado a batazos en la sexta entrada. Fue responsable de cuatro de las carreras de los Azulejos y estuvo desaparecido también en sus turnos al bat.
Ohtani se marchó con seis ponches, aunque con cuatro imparables permitidos para que Dave Roberts tuviera que mover a sus cansados relevistas.
En el polo opuesto están los Blue Jays, quienes se repusieron rápidamente del maratónico tercer partido de 18 entradas y que se definió con un cuadrangular solitario de Freeman. En esta ocasión, los Azulejos apelaron a su bullpen (ostensiblemente mejor que el de los Dodgers) y a la fuerza de su ofensiva.
Todo eso a pesar de que Springer no jugó tras abandonar el tercer partido de la serie por lesión y, ahora, la mesa está servida para que la Serie Mundial cubra la ruta completa de siete partidos, aunque eso se sabrá hasta el viernes.