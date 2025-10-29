Video Esta vez no, Ohtani: el sufrimiento de los Dodgers en la Serie Mundial

La Serie Mundial 2025 queda igualada 2-2 entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays después de que la novena canadiense venciera por 6-2 a los californianos en el cuarto juego del Clásico de Otoño.

Shohei Ohtani, la carta fuerte de los Dodgers, esta vez no pudo desde la lomita y fue lleenado a batazos en la sexta entrada. Fue responsable de cuatro de las carreras de los Azulejos y estuvo desaparecido también en sus turnos al bat.

Ohtani se marchó con seis ponches, aunque con cuatro imparables permitidos para que Dave Roberts tuviera que mover a sus cansados relevistas.

En el polo opuesto están los Blue Jays, quienes se repusieron rápidamente del maratónico tercer partido de 18 entradas y que se definió con un cuadrangular solitario de Freeman. En esta ocasión, los Azulejos apelaron a su bullpen (ostensiblemente mejor que el de los Dodgers) y a la fuerza de su ofensiva.