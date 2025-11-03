Los Dodgers festejan en su desfile y afirman que van por el triplete

Video Los Dodgers festejan en su desfile y Ohtani afirma que van por el triplete

Shohei Ohtani suma dos títulos de Serie Mundial en sus dos primeras campañas con Los Angeles Dodgers y él y su equipo ya apuntan a repetir el éxito en 2026.

El astro japonés, figura tanto en el montículo como con el bate, celebró este lunes junto a sus compañeros y la afición angelina el bicampeonato obtenido tras vencer a los Toronto Blue Jays en siete juegos.

Durante el desfile por las calles de Los Ángeles, Ohtani fue consultado sobre si el dominio de los Dodgers se ha convertido en rutina. “ Ya estoy pensando en la tercera vez que lo haremos”, respondió con una sonrisa, a través de su intérprete.

Los Dodgers aspiran a convertirse en el primer club desde los New York Yankees (1998-2000) en conquistar tres Series Mundiales consecutivas. La proeza, lograda también por los Oakland Athletics entre 1972 y 1974, marcaría una nueva era dorada en la MLB.

El triunfo angelino llegó con dramatismo. El venezolano Miguel Rojas empató el séptimo juego con un jonrón en el noveno inning y Will Smith sentenció en la undécima entrada con un cuadrangular decisivo. Ohtani, pese a un inicio complicado tras recibir un jonrón de Bo Bichette, terminó la serie con promedio de .333, tres vuelacercas y cinco impulsadas.