    MLB

    Los Dodgers festejan en su desfile y afirman que van por el triplete

    El equipo angelino celebró su campeonato conseguido el fin de semana ante miles de aficianados en la ciudad californiana.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Los Dodgers festejan en su desfile y Ohtani afirma que van por el triplete

    Shohei Ohtani suma dos títulos de Serie Mundial en sus dos primeras campañas con Los Angeles Dodgers y él y su equipo ya apuntan a repetir el éxito en 2026.

    El astro japonés, figura tanto en el montículo como con el bate, celebró este lunes junto a sus compañeros y la afición angelina el bicampeonato obtenido tras vencer a los Toronto Blue Jays en siete juegos.

    PUBLICIDAD

    Durante el desfile por las calles de Los Ángeles, Ohtani fue consultado sobre si el dominio de los Dodgers se ha convertido en rutina. “ Ya estoy pensando en la tercera vez que lo haremos”, respondió con una sonrisa, a través de su intérprete.

    Los Dodgers aspiran a convertirse en el primer club desde los New York Yankees (1998-2000) en conquistar tres Series Mundiales consecutivas. La proeza, lograda también por los Oakland Athletics entre 1972 y 1974, marcaría una nueva era dorada en la MLB.

    El triunfo angelino llegó con dramatismo. El venezolano Miguel Rojas empató el séptimo juego con un jonrón en el noveno inning y Will Smith sentenció en la undécima entrada con un cuadrangular decisivo. Ohtani, pese a un inicio complicado tras recibir un jonrón de Bo Bichette, terminó la serie con promedio de .333, tres vuelacercas y cinco impulsadas.

    Esto apenas empieza”, dijo Ohtani tras la celebración. “ Queremos seguir haciendo historia con los Dodgers”, algo que secudaron otras figuras del equipo como Freddie Freeman.

    Más sobre MLB

    1:20
    ¿Le harán justicia? Fernando Valenzuela, de nuevo candidato al Salón de la Fama

    ¿Le harán justicia? Fernando Valenzuela, de nuevo candidato al Salón de la Fama

    1 min
    Fernando Valenzuela vuelve a estar entre los candidatos al Salón de la Fama

    Fernando Valenzuela vuelve a estar entre los candidatos al Salón de la Fama

    1:58
    La commedia é finita… ¡Dodgers bicampeón de la Serie Mundial!

    La commedia é finita… ¡Dodgers bicampeón de la Serie Mundial!

    1 min
    ¡A lo máximo! Los Dodgers llevan la Serie Mundial a un séptimo juego

    ¡A lo máximo! Los Dodgers llevan la Serie Mundial a un séptimo juego

    Dodgers van por una remontada difícil pero no imposible en la Serie Mundial
    Dodgers van por una remontada difícil pero no imposible en la Serie Mundial
    Dodgers van por una remontada difícil pero no imposible en la Serie Mundial

    Dodgers van por una remontada difícil pero no imposible en la Serie Mundial

    MLB
    15 fotos
    Relacionados:
    MLBLos Angeles DodgersShohei OhtaniBeisbolMás DeporteMás Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX