MLB ¡Las Grandes Ligas regresan a la Ciudad de México! Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres jugarán par de compromisos en el 2026 de temporada regular en el Alfredo Harp Helú.



Por: Baudelio García Espinosa

Video ¡Las Grandes Ligas regresan a la Ciudad de México!

La City Series del de la Major League Baseball regresará en abril del 2026 con par de juegos de temporada regular entre Arizona Diamondbacks ante San Diego Padres, que se llevarán a cabo en el Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México.

¡El mejor béisbol del mundo está de vuelta en México 🇲🇽!

D-Backs y Padres disputarán una serie de dos juegos de temporada regular el 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Boletos 🎫 a la venta el 19 de enero. pic.twitter.com/ywkNKeUW5g — MLB México (@MLB_Mexico) December 10, 2025



Arizona jugó por última vez internacionalmente en una serie de dos partidos contra Colorado Rockies en el 2019, en Monterrey, Nuevo León. Diamondbacks saldrá como equipo ‘local’ administrativamente en una miniserie de dos partidos ante los Padres.

PUBLICIDAD

"Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecer a Major League Baseball por seleccionarnos", dijo Derrick Hall, presidente, CEO y socio general de los Diamondbacks.

"Hemos jugado más partidos en México que cualquier otro equipo de la liga y hemos invertido mucho en aumentar nuestra base de aficionados al otro lado de la frontera a lo largo de los años. México ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso para nosotros en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores fieles de los D-backs”, agregó.

Para Padres será su primer viaje internacional desde que jugaron dos partidos ante Los Angeles Dodgers en Seúl, Corea del Sur para abrir la temporada del 2024.