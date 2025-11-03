Fernando Valenzuela vuelve a estar entre los candidatos al Salón de la Fama
El fallecido lanzador mexicano es uno de los ocho opcionados junto a figuras como Barry Bonds y Roger Clemens.
Fernando Valenzuela vuelve a estar en la conversación por un lugar en el Salón de la Fama del Beisbol, pues el legendario zurdo mexicano figura entre los ocho jugadores seleccionados por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, según anunció este lunes el recinto de Cooperstown.
Junto a Valenzuela también aparecen Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield. Este comité evalúa a peloteros cuyas carreras brillaron principalmente desde 1980.
Debutante en 1980 con los Dodgers, Valenzuela se convirtió en un fenómeno global apenas un año después. En 1981 conquistó los premios Novato del Año y Cy Young de la Liga Nacional, además de liderar a Los Ángeles al título de la Serie Mundial. La “Fernandomanía” marcó una era y abrió camino a generaciones de peloteros latinoamericanos.
Durante 17 temporadas en las Grandes Ligas, Valenzuela dejó una efectividad de 3.34, con seis apariciones en el Juego de Estrellas, un Guante de Oro, y cuatro top-5 en la votación del Cy Young. Entre 1981 y 1990 promedió más de 230 entradas por año, símbolo de consistencia y dominio.
Los 16 miembros del comité decidirán su destino el próximo 7 de diciembre. Para ingresar a Cooperstown, Valenzuela y los demás candidatos deberán obtener al menos el 75% de los votos emitidos.