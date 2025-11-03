Fernando Valenzuela vuelve a estar entre los candidatos al Salón de la Fama

Video ¿Le harán justicia? Fernando Valenzuela, de nuevo candidato al Salón de la Fama

Fernando Valenzuela vuelve a estar en la conversación por un lugar en el Salón de la Fama del Beisbol, pues el legendario zurdo mexicano figura entre los ocho jugadores seleccionados por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, según anunció este lunes el recinto de Cooperstown.

Junto a Valenzuela también aparecen Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield. Este comité evalúa a peloteros cuyas carreras brillaron principalmente desde 1980.

Durante 17 temporadas en las Grandes Ligas, Valenzuela dejó una efectividad de 3.34, con seis apariciones en el Juego de Estrellas, un Guante de Oro, y cuatro top-5 en la votación del Cy Young. Entre 1981 y 1990 promedió más de 230 entradas por año, símbolo de consistencia y dominio.