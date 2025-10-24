    Beisbol

    LA Dodgers vs Toronto | Horario y dónde ver primer juego de la Serie Mundial

    Se canta el playball con el Clásico de Otoño, los Dodgers visitan a los Blue Jays, en el Juego 1 de la Serie Mundial.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video LA Dodgers vs Toronto | Horario y dónde ver primer juego de la Serie Mundial

    Todo listo para que arranque la Serie Mundial de Beisbol a partir de este viernes entre Los Angeles Dodgers que viajan a Toronto para enfrentar a los Blue Jays, en la edición 2025 del Clásico de Otoño.

    Dodgers es amplio favorito para conquistar el bicampeonato de las Grandes Ligas, principalmente por la rotación de abridores con la que cuenta el manager Dave Roberts. El pitcher para el juego 1 será Blake Snell, quien nulificó a Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato.

    Para el Juego 2, el japonés Yoshinobu Yamamoto, lanzó el segundo compromiso ante Milwaukee. No hay que olvidar que también cuentan con el ‘fenómeno’ Shohei Ohtani.

    Por el lado de Toronto, el manager John Schneider aún no define su rotación, al momento de escribir estas líneas, aunque se maneja el nombre de Kevin Gausman, para este juego.

    El poderío de los Blue Jays viene a la ofensiva encabezado por Vladimir Guerrero Jr., George Springer y el mexicano Alejandro Kirk, quien cubrirá la receptoría de Toronto

    HORARIO Y DÓNDE VER EL JUEGO 1 DE LA SERIE MUNDIAL ENTRE DODGERS Y BLUE JAYS

    Fecha: Viernes 24 de octubre en el Roger Center.

    Horario: El juego inicia a las 18:00 horas en el Centro de México, 20:00 en el Este, 19:00 en el Centro y 17:00 en el Pacífico, de los Estados Unidos.

    Dónde ver: En los Estados Unidos a través de Univision.

