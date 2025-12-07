A poco más de un año de la muerte del pitcher zurdo mexicano, Fernando Valenzuela, este día queda fuera del Salón de la Fama del beisbol de las Grandes Ligas al no conseguir los votos necesarios para ingresar al recinto de los inmortales.

A principios de noviembre se dio a conocer que e l Toro de Etchohuaquila era uno de los ocho ex peloteros que formaban parte de una boleta especial, pero el beisbolista mexicano solo consiguió cinco votos de los 12 necesarios.

Jeff Kent fue el pelotero elegido por el comité de la Era Contemporánea al recibir 14 votos. También quedaron en el camino los peloteros Barry Bonds, Roger Clements y Gary Shefield.

Tras el fallo, Fernando Valenzuela no podrá ser elegible de nuevo al Salón de la Fama al menos en los próximos tres años.