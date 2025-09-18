    Beisbol

    Clayton Kershaw se retira de los diamantes con los Dodgers

    El ganador de tres premios Cy Young de la Liga Nacional se despedirá del beisbol de las Grandes Ligas, al finalizar la actual temporada.

    Por:
    Baudelio García Espinosa .
    Clayton Kershaw.
    Imagen Getty Images
    Ganador de tres premios al mejor pitcher de la Liga Nacional (Cy Young) 11 participaciones en Juegos de las Estrellas y campeón de Serie Mundial en dos ocasiones con los Dodgers, el pitcher Clayton Kershaw se retira al finalizar la actual temporada de las Grandes Ligas.

    Los propios Dodgers hicieron el anuncio de su lanzador estelar añadiendo que mañana hará su última apertura en casa, en temporada regular.

    “En nombre de los Dodgers felicito a Clayton por su fabulosa carrera y le agradezco los muchos momentos que brindó a los aficionados a los Dodgers y del beisbol de todo el mundo, así como sus profundas labores benéficas”, declaró el propietario de la novena de Los Angeles.

    Kershaw, de 37 años, se reincorporó a la rotación de Dodgers a mediados de mayo, tras cirugías de rodilla y dedo del pie que se le realizaron en la temporada baja y ayudó a fortalecer al grupo de abridores que se vio afectado por otras lesiones.

    Clayton alcanzó cinco triunfos y su registro de efectividad es de 1,88. En total tiene una marca de 10-2 con un porcentaje de carreras limpias de 3,53 en 20 aperturas en la campaña.

    Después de que Kershaw abra ante los Giants de San Francisco su rol abridor no está claro, ya que los Dodgers contarán con seis en su rotación, por lo que posiblemente vaya al bullpen en la postemporada.

    Relacionados:
    BeisbolMLBLos Angeles Dodgers

