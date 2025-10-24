El playball de la Serie Mundial se canta a partir del próximo viernes en el Roger Center de Toronto, Canadá; con el juego 1 entre los Dodgers ante Blue Jays. Los lanzadores programados por parte de los californianos Blake Snell y por los canadienses se apunta Kevin Gausman, quien está por confirmarse.

Dodgers es amplio favorito no solo en las apuestas, sino también para los expertos al Rey de los Deportes, por la rotación de abridores con la que cuentan y el haber jugado la Serie Mundial del año pasado al derrotar a los Yankees en cinco partidos.

PUBLICIDAD

El manager Dave Roberts mantiene la base de aquel equipo, con incorporaciones claves. Si existe un pelotero que llama la atención en la novena de California, es el japonés Shohei Ohtani, quien se desempeña como bateador designado y también forma parte de la rotación como pitcher abridor. Las lesiones son cosa de pasado. Ohtani fue proclamado el MVP de la Serie de Campeonato.

El japonés conectó 55 jonrones y 102 carreras impulsadas en la actual temporada regular. Como pitcher tuvo un juego excepcional contra Milwaukee, en la Serie de Campeonato al subir al montículo lanzar seis entradas, no permitir carrera, recetar 10 ponches, permitir dos hits y otorgar dos bases por bolas.

Toronto, por la hazaña y el milagro

Los Blue Jays tendrán la ventaja de abrir la Serie Mundial en casa por lograr mejor marca que su rival y deberán aprovechar al máximo para presionar a los peloteros que se presenten en el Roger Center.



El manager John Schneider sabe de la efectividad de la rotación de Dodgers, por lo que deberá confiar en el poderío de Vladimir Guerrero Jr., quien es líder en cuadrangulares con seis, remolcadas con 12 para un porcentaje de bateo de .442, estadísticas de postemporada.

George Springer es un pelotero con experiencia de Serie Mundial, jugó con Astros, lleva cuatro jonrones, nueve carreras impulsadas para .239 de porcentaje. No hay que olvidar al mexicano Alejandro Kirk, quien cubre la receptoría de Toronto y suma tres cuadrangulares, siete carreras y un promedio de .222. Todos números de postemporada.