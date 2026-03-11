    Selección Mexicana de Beisbol

    Benjamín Gil no ve como fracaso eliminación de México en Clásico Mundial de Beisbol

    El manager mexicano se va orgulloso y afirmó que un futuro no lejano el país será campeón del torneo.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Benjamín Gil no considera un fracaso la eliminación de México

    Benjamín Gil habló tras la derrota de México ante Italia en el Clásico Mundial de Beisbol que provocó la eliminación de la novena mexicana del torneo.

    En conferencia de prensa tras el partido en Daikin Park, en Houston, el manager afirmó que quienes pensaban que los italianos eran equipo fácil, estaban equivocados.

    "No lo considero un fracaso, sabíamos que Italia era un equipo mucho más difícil... el problema es, para la gente que no conoce así de lleno el beisbol, 'ah ps Italia es un grupo bien difícil si fuera futbol porque es Italia y Brasil, y es Inglaterra, pero Italia es un muy buen equipo, ¿hay alguien que cree que Italia es un mal equipo después de lo pasó con Estados Unidos?

    "Quien crea que no Italia no es buen equipo y es un equipo con suerte, no tiene idea de lo que está hablando. Nos enfrentamos a Nola y Skenes, son super pitchers los dos, no es por nada que los dos equipos prepararon a su mejor pitcher para México, no es casualidad, hasta eso también demuestra el repesto y crecimiento que tiene México en beisbol".

    La selección mexicana de beisbol debía ganar para avanzar a la siguiente ronda, pero la novena italiana apabulló este miércoles con contundente triunfo 9-1.

    "Le dije a los muchachos que estoy bien orgulloso de ellos, pelearon hasta el último momento, nunca se dieron por vencidos y no sé si siga a cargo de la selección en tres año o nunca vuelva a ser parte.

    "Les dije 'si ustedes pelean como pelearon el día de hoy y el día de antier, va a llegar el momento en que México va a ser campeón de este torneo, si siguen comprometidos y siguen peleando', siete jonrones en 18 entradas, eso es difícil, es increíble", finalizó Benjamín Gil.

    Video Resumen | México se despide del Clásico Mundial de Beisbol con humillante derrota ante Italia
