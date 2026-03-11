México vs. Italia EN VIVO en el Clásico Mundial 2026 | Italia al frente
Sigue todas las incidencias de este partido desde el Daikin Park de Houston, por un boleto a los Cuartos de Final.
Video Clásico Mundial de Beisbol: Lo que necesita México para avanzar a los Cuartos de Final
La Selección Mexicana de Beisbol se mide a Italia por su boleto a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde igual puede quedar eliminado si pierde en el Grupo B.
Para la novena de Benajmín Gil es necesario sí o sí una victoria este miércoles en Daikin Park en Houston para enfrentarse en los siguientes días a un rival del Grupo A.
Hasta el momento, Jarren Durán ha sido el mejor hombre de México al bat y se espera que el abridor de esta tarde sea Javier Assad, el pitcher de Chicago Cubs de MLB.
ACCIONES DEL PARTIDO ITALIA VS. MÉXICO EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL 2026
- Alta de la primera entrada: Assad retira en orden
- Baja de la primera entrada: Aaron Nola, impecable desde la lomita
- Alta de la segunda entrada: Pasquantino conecta cuadrangular solitario e Italia se pone al frente 1-0
- Baja de la segunda entrada: Gonzales conecta para doble play, Italia se impone a México de momento.
- Alta de la tercera entrada: Jon Berti conecta cuadrangular solitario, Italia 2-0 México.
- Baja de la tercera entrada: Jarren Duran se precipita y hay nuevo doble play para acabar la entrada.
- Alta de la cuarta entrada: Una vez más, los italianos son retirados en orden.
- Baja de la cuarta entrada: Una vez más, hay mexicanos en base, pero no se puede capitalizar.
- Alta de la quinta entrada: Batazo de Nori de sacrificio. Caglianone anota la primera de esta entrada. Después, con casa llena, batazo de Marsee que empuja dos carreras más, las de Nori y D'Orazio. Italia 5-0 México
- Baja de la quinta entrada: Base por bolas para Gonzáles, pero hasta ahí se queda.
- Alta de la sexta entrada: cuadrangular solitario de Pasquantino. Italia 6-0 México.
