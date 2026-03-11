Clásico Mundial de Beisbol México vs. Italia EN VIVO en el Clásico Mundial 2026 | Italia al frente Sigue todas las incidencias de este partido desde el Daikin Park de Houston, por un boleto a los Cuartos de Final.

Video Clásico Mundial de Beisbol: Lo que necesita México para avanzar a los Cuartos de Final

La Selección Mexicana de Beisbol se mide a Italia por su boleto a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde igual puede quedar eliminado si pierde en el Grupo B.

Para la novena de Benajmín Gil es necesario sí o sí una victoria este miércoles en Daikin Park en Houston para enfrentarse en los siguientes días a un rival del Grupo A.

Hasta el momento, Jarren Durán ha sido el mejor hombre de México al bat y se espera que el abridor de esta tarde sea Javier Assad, el pitcher de Chicago Cubs de MLB.

ACCIONES DEL PARTIDO ITALIA VS. MÉXICO EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL 2026