Nueva York y sus equipos, los más golpeados por el coronavirus

Pese a lo que se ha recaudado de dinero no ha sido suficiente para combatir el problema. El estadio donde normalmente se lleva a cabo el US Open ahora se ha convertido en un hospital.

El coronavirus ha golpeado a todo el mundo, pero particularmente se ha enseñado con Nueva York donde todos los días se lucha no sólo para no contagiarse si no para no perder el empleo y poder llevar el pan a casa.