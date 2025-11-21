Dominik Mysterio lanza dardo a John Cena y revela la verdad de su rivalidad

Video Dominik Mysterio lanza dardo a John Cena y asegura que el GOAT es él

Dominik Mysterio visitó el podcast de Enmascarados TUDN unos días después de haber perdido su Campeonato Intercontinental ante John Cena, quien es considerado el luchador más grande de la historia de WWE.

En ese sentido, Dirty Dom aseguró que le dio la oportunidad a John Cena porque él necesitaba probarse contra el “mejor Mysterio de todos los tiempos” antes de retirarse el próximo 13 de diciembre.

“Obviamente él quería luchar conmigo en su gira de retiro… ¿quién es el luchador más importante de AAA?, ¿quién es el luchador más importante de WWE?, tenía dos campeonatos, todos hablaban de mí, él también hablaba de mí”, señaló.

Dominik Mysterio y John Cena se volverán a enfrentar por el Campeonato Intercontinental el próximo sábado 29 de noviembre en Survivor Series que se celebrará en la ciudad natal de Dom, San Diego, California. Será la penúltima lucha de Cenation antes de retirarse de los cuadriláteros.

“Él me ocupaba a mí para su gira de retiro, yo no lo ocupo a él, pero ahorita lo que se necesita es recuperar mi Campeonato Intercontinental”, sentenció Dirty Dom.