Dominik Mysterio y su romance con Pimpinela: "El sucio soy yo"

Video Dominik Mysterio revela íntimidades con Pimpinela: "El sucio soy yo"

Dominik Mysterio aprobó su apodo del ‘Ginecólogo del Wrestling’ en su visita al podcast de Enmascarados TUDN y de paso aprovechó para dejarle un recadito a Pimpinela Escarlata.

El luchador de WWE y Megacampeón de AAA destacó que entre su palmarés se encuentra haber conquistado a Liv Morgan y Rhea Ripley, pero aún tiene un lugar en su corazón para Pimpinela, a quien conoció en Triplemanía 33 que se celebró en la Ciudad de México en agosto pasado.

“Pimpi me pidió una foto, hasta con la máscara me quiso”, recordó Dirty Dom que ha declarado que no usa máscara porque es guapo y no lo necesita como los feos.

“(¿La máscara la usan los feos?) Sí, pero si Pimpi me pidió máscara, le vamos a dar máscara”, añadió el hijo de Rey Mysterio, a quien desea retirar para consagrarse como el mejor Mysterio de todos los tiempos.

Sobre un reencuentro con Pimpinela en AAA con un posible beso incluido, Dominik respondió con una sonrisa pícara: “Pase lo que pase, ya saben el nombre… el sucio soy yo”.