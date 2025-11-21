    Más Deportes

    Dominik Mysterio y su romance con Pimpinela: "El sucio soy yo"

    Dirty Dom coincidió con Pimpi en Triplemanía 33 y desde entonces la afición anhela un reencuentro.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Dominik Mysterio revela íntimidades con Pimpinela: "El sucio soy yo"

    Dominik Mysterio aprobó su apodo del ‘Ginecólogo del Wrestling’ en su visita al podcast de Enmascarados TUDN y de paso aprovechó para dejarle un recadito a Pimpinela Escarlata.

    El luchador de WWE y Megacampeón de AAA destacó que entre su palmarés se encuentra haber conquistado a Liv Morgan y Rhea Ripley, pero aún tiene un lugar en su corazón para Pimpinela, a quien conoció en Triplemanía 33 que se celebró en la Ciudad de México en agosto pasado.

    “Pimpi me pidió una foto, hasta con la máscara me quiso”, recordó Dirty Dom que ha declarado que no usa máscara porque es guapo y no lo necesita como los feos.

    “(¿La máscara la usan los feos?) Sí, pero si Pimpi me pidió máscara, le vamos a dar máscara”, añadió el hijo de Rey Mysterio, a quien desea retirar para consagrarse como el mejor Mysterio de todos los tiempos.

    Sobre un reencuentro con Pimpinela en AAA con un posible beso incluido, Dominik respondió con una sonrisa pícara: “Pase lo que pase, ya saben el nombre… el sucio soy yo”.

    Cabe recordar que, Pimpinela Escarlata debutó en las pantallas de WWE en Triplemanía 33 al ser una de los luchadores sorpresa de la Copa Bardahl. Desde entonces, Pimpi ha aparecido en varias funciones de AAA en México ya organizadas por WWE.

