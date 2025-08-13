Video ¡Abelito 'el volador' ya está listo para luchar contra 'Kemalito'!

Y es que en las últimas horas se vio a Abelito practicando sus movimientos de lucha libre haciendo equipo con Aldo De Nigris ante Facundo y El Guana (José Luis Rodríguez).

Los participantes dieron un show de lucha libre en la sala de la casa y Abelito sorprendió haciendo una llave de tijera sobre El Guana para vengar a su compañero.

Además, Abelito utilizó de plataforma a Aldo para catapultarse y hacerle una lanza a Facundo para dejarlo fuera de combate, acción que sorprendió a los demás habitantes de la casa.

Para acabar la lucha, Abelito le pidió a Alexis Ayala que le hiciera la cuenta de tres a Facundo y posteriormente levantó a su compañero de equipo, Aldo De Nigris, para celebrar el triunfo.

¿Qué dijo Kemalito sobre Abelito?

En el décimo episodio de Enmascarados TUDN, Kemalito aceptó que le gustaría compartir el ring en un futuro próximo con Abelito.

Además, el micro luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) le mandó sus mejores deseos a Abelito y espera que gane la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

“Es algo muy chido que represente a las personas de talla baja y espero que una persona de nuestra condición gane”, mencionó Kemalito en Enmascarados.