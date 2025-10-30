Las festividades por el Día de Muertos.

La combinación por las festividades del Día de Muertos y la espectacularidad de las luchas del Consejo Mundial presentarán tres funciones, el viernes 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre con carteles de alto vuelo.

La Arena México y la Arena Coliseo se vestirán como auténticos altares con luces, calaveras, catrinas, flores tradicionales y una ofrenda que rinde tributo a los luchadores que han trascendido de este mundo.

Cartelera 31 de octubre en la Arena México

Lucha estelar: Místico, Máscara Dorada y Neón en contra de Hechicero, Volador y Bárbaro Cavernario.

Lucha semifinal por el campeonato Rey del Inframundo: El Difunto vs. Villano III Jr., vs. Guerrero Maya Jr., vs. Adrenalina.

1 de noviembre en la Arena Coliseo

Lucha estelar: Místico y Atlantis Jr., vs. Hechicero y Último Guerrero

Lucha semifinal: Atlantis y Blue Panther vs. Ángel de Oro y Niebla Roja

2 de noviembre en la Arena México

Lucha estelar en triangular: Volador Jr., vs Bárbaro Cavernario vs. El Valiente

Lucha semifinal por el Campeonato Peso Abierto de MLW: Blue Panther vs Averno.

Cartelera del Día de Muertos. Imagen CMLL