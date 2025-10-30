¡Terrorífico cartel de Día de Muertos en el CMLL!
Místico, Máscara Dorada, Hechicero, Volador Jr., Atlantis Jr., estarán en las funciones estelares de lucha libre del Consejo Mundial.
La combinación por las festividades del Día de Muertos y la espectacularidad de las luchas del Consejo Mundial presentarán tres funciones, el viernes 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre con carteles de alto vuelo.
La Arena México y la Arena Coliseo se vestirán como auténticos altares con luces, calaveras, catrinas, flores tradicionales y una ofrenda que rinde tributo a los luchadores que han trascendido de este mundo.
Cartelera 31 de octubre en la Arena México
Lucha estelar: Místico, Máscara Dorada y Neón en contra de Hechicero, Volador y Bárbaro Cavernario.
Lucha semifinal por el campeonato Rey del Inframundo: El Difunto vs. Villano III Jr., vs. Guerrero Maya Jr., vs. Adrenalina.
1 de noviembre en la Arena Coliseo
Lucha estelar: Místico y Atlantis Jr., vs. Hechicero y Último Guerrero
Lucha semifinal: Atlantis y Blue Panther vs. Ángel de Oro y Niebla Roja
2 de noviembre en la Arena México
Lucha estelar en triangular: Volador Jr., vs Bárbaro Cavernario vs. El Valiente
Lucha semifinal por el Campeonato Peso Abierto de MLW: Blue Panther vs Averno.
Los boletos están disponibles en las respectivas taquillas de los inmuebles.