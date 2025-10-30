    Más Deportes

    ¡Terrorífico cartel de Día de Muertos en el CMLL!

    Místico, Máscara Dorada, Hechicero, Volador Jr., Atlantis Jr., estarán en las funciones estelares de lucha libre del Consejo Mundial.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Las festividades por el Día de Muertos.
    Imagen Cortesía.
    La combinación por las festividades del Día de Muertos y la espectacularidad de las luchas del Consejo Mundial presentarán tres funciones, el viernes 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre con carteles de alto vuelo.

    La Arena México y la Arena Coliseo se vestirán como auténticos altares con luces, calaveras, catrinas, flores tradicionales y una ofrenda que rinde tributo a los luchadores que han trascendido de este mundo.

    Cartelera 31 de octubre en la Arena México

    Lucha estelar: Místico, Máscara Dorada y Neón en contra de Hechicero, Volador y Bárbaro Cavernario.
    Lucha semifinal por el campeonato Rey del Inframundo: El Difunto vs. Villano III Jr., vs. Guerrero Maya Jr., vs. Adrenalina.

    1 de noviembre en la Arena Coliseo

    Lucha estelar: Místico y Atlantis Jr., vs. Hechicero y Último Guerrero
    Lucha semifinal: Atlantis y Blue Panther vs. Ángel de Oro y Niebla Roja

    2 de noviembre en la Arena México

    Lucha estelar en triangular: Volador Jr., vs Bárbaro Cavernario vs. El Valiente
    Lucha semifinal por el Campeonato Peso Abierto de MLW: Blue Panther vs Averno.

    Cartelera del Día de Muertos.
    Imagen CMLL

    Los boletos están disponibles en las respectivas taquillas de los inmuebles.

