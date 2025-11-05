Austin Ares hará su presentación este fin de semana en las funciones estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Ares es un luchador con 25 años de trayectoria internacional y representará a Major League Wrestling (MLW).

El viernes 7 de noviembre tendrá un mano a mano ante Máscara Dorada en la Arena México, al día siguiente subirá al ring de la Arena Coliseo y el domingo 9 regresa a la México catedral.

“Es muy especial que después de 25 años pueda hacer algo nuevo y diferente que no he hecho antes, la Arena México es como el Madison Square Garden, y nunca he podido estar ahí. He tenido la suerte de estar con muchas leyendas estadounidenses, pero nunca he tenido la oportunidad de estar en el ring con leyendas de la lucha libre, así que estoy buscando ponerme a prueba”, comentó el gladiador estadunidense.

Recientemente Austin Aries enfrentó a Místico como parte de la ronda de semifinales de la Opera Cup organizada por MLW. Consciente de los 69 años de historia que tiene la Arena México está mentalizado en lo que puede esperar en todas sus presentaciones.