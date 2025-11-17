Aficionado un millón recibirá un cinturón especial del CMLL

Durante los festejos de los 600 programas del CMLL INFORMA, el señor Salvador Lutteroth, presidente del CMLL, agradeció a los aficionados que han estado presentes en este 2025; un año lleno de logros en el que se premiará al aficionado un millón en la Arena México.

PUBLICIDAD

El ganador se llevará un cinturón que es una obra de arte con gran significado, sostuvo el Presidente del CMLL. Aunque solo uno será el ganador, la afición completa ya es ganadora porque forman parte de la gran familia de la lucha libre.

El noticiero oficial, ha sido el confesionario de muchos luchadores porque muchas veces se han dado noticias que llenan de alegría, ilusión y tristeza al talento en donde se escucharon los sueños, frustraciones a lo largo de más de 11 años.

CINCO SELECCIONADOS PARA EL TORNEO LEYENDA AZUL

Big Mortos y Komander estarán presentes en la función del sábado 22 de noviembre en la Arena Coliseo en lo que será un gran evento en Perú 77.

Dentro de esta función y tras una votación en la página oficial del CMLL, se dieron a conocer a los cinco participantes en la eliminatoria en el Torneo 'la Leyenda Azul', El primero de ellos, Gemelo Diablo I resaltó tener miedo pues podría tener frente a él, a su hermano y conociendo sus cualidades, la batalla será difícil; además de todo esto, se encuentra contento de haber pasado en esta eliminatoria.

Por su parte Gemelo Diablo II dijo que será un encuentro diferente porque saldrán de su zona de confort. Rugido, un consentido de los aficionados subrayó que el rendimiento será clave y agradeció a quienes votaron por él y el sábado deberá demostrar porqué está en ese torneo, pues esta es la oportunidad de hacer historia por lo que la preparación está al máximo; además comentó que participará en el Mr. CMLL el próximo miércoles 19 de noviembre.