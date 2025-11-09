¡Vibrante regreso de Soberano Jr. al CMLL en una Arena México llena!

Con la Arena México hasta su máxima capacidad, Soberano Jr. salió motivado en su ansiado regreso tras superar una lesión que lo alejó siete meses de los cuadriláteros, al conseguir la victoria en el turno principal del Viernes Espectacular del CMLL.

PUBLICIDAD

En un duelo en relevos sencillos, Ángel de Oro fue el primer eliminado por el bando de los rudos, después el Lujo de la Lucha Libre se encargó de dejar fuera a Atlantis Jr., para luego sellar la victoria tras aplicar un poderoso sobre Titán.

“Hoy es un día muy especial, muchas gracias a cada uno de ustedes, ya los extrañaba, ya los quería ver, ya estoy de vuelta Arena México, muchas gracias”, dijo brevemente Soberano Jr. después de su retorno.

Por primera vez en sus 25 años de carrera, Austin Aries se presentó en la Arena México representando a MLW; sin embargo, se llevó la derrota frente a Máscara Dorada, quien definió la victoria del match relámpago con una plancha de 450 grados.

En el primer match relámpago de la noche, India Sioux continúa con una gran racha triunfadora de forma individual, pues derrotó a Zeuxis tras aplicarle una Rosa Driver.

Mientras que en el evento especial, TJP y Templario tuvieron como gran aliado a Esfinge, para conseguir una valiosa victoria ante Volador Jr., Magnus y Vegas Depredador.

Los Gemelos Diablo aprovecharon su parentesco físico, debido a que con la distracción del réferi provocada por Akuma, aprovecharon para intercambiar lugar, y concretar la victoria sobre el Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde, quienes fueron retados por el Campeonato Nacional de Tríos.

El Viernes Espectacular arrancó con los ánimos encendidos, pues luego del triunfo de Pólvora y El Coyote sobre Diamond y Oro Jr., les quitaron sus máscaras, para luego surgir los retos a un encuentro de apuestas.