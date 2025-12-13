Lucha Libre CMLL Místico retiene Campeonato Mundial Semicompleto en el CMLL Segunda defensa exitosa para el 'Príncipe de oro y plata' del título en la Arena México.

Místico logró de forma sensacional la segunda defensa del Campeonato Mundial de Peso Semicompleto del CMLL, al derrotar a Soberano Jr. en un encuentro que nadie se quiso perder, ya que la Arena México lució hasta su máxima capacidad en el Viernes Espectacular.

Con el encuentro pactado a una sola caída, desde el primer segundo ambos ídolos mostraron sus mejores recursos para cerrar la función con el triunfo. El “Lujo de la Lucha Libre” buscó a toda costa dar la sorpresa, pues al “Rey de Plata y Oro” le aplicó su icónica “Mística”, e incluso le propinó un poderoso castigo hacia la cabeza, pero no fue suficiente para dar cuenta de su rival.

El extraordinario apoyo hacia Místico lo ayudó a recuperarse, teniendo la motivación necesaria para sorprender a Soberano Jr. con la “Mística”, y conseguir la rendición para seguir como Campeón Mundial Semicompleto del CMLL.

“Tuve una lucha muy importante, Soberano Jr. me sacó el extra que tengo que dar cada función, hoy demuestro que no le gano a cualquier luchador, a un joven que viene empujando muy fuerte y que se quiere comer el mundo; demuestro una vez más que si soy el rey de los mano a mano, ganándole a los grandes”, mencionó Místico tras retener el título.

Quedó definida la final del Torneo La Gran Alternativa 2025: Atlantis Jr. y Xelhua se enfrentarán a Ángel de Oro y Yutani el próximo viernes 19 de diciembre, como ganadores de una intensa eliminatoria; en la que también participaron Volador Jr. y El Elemental, Templario e Hijo del Pantera, Averno y Barboza, Titán y Explosiva, Euforia y El Gallero, además de Esfinge y Futuro.

Con la intensidad que caracteriza a las Amazonas, Tessa Blanchard superó a Zeuxis en el Match Relámpago, reafirmando su dominio en cada presentación en la Catedral de la Lucha Libre.