    Lucha Libre CMLL

    CMLL y Linkin Park presentan: Noche from Zero

    Viernes espectacular de lucha libre en la Arena México con la combinación de gladiadores de primer nivel y el grupo musical Linkin Park.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Cartel CMLL y Linkin Park.
    Imagen Cortesía.
    Cartel CMLL y Linkin Park.

    El Consejo Mundial de Lucha Libre en colaboración con el grupo Linkin Park presentan la función “Noche from Zero”, donde se vivirá un viernes espectacular en la México catedral cargado de adrenalina.

    PUBLICIDAD

    El team Linkin conformado por Atlantis y Neón se medirán al Park integrado por Volador Jr., y Hechicero. La catedral de la lucha libre será ambientada a todo lo relacionado al grupo musical y habrá mercancía oficial de edición limitada.

    Con los retos que se lanzaron en los últimos días está pactado que Templario y TJP expondrán el campeonato Mundial de Parejas NPJW Strong en contra de los campeones mundiales de parejas, Ángel de Oro y Niebla Roja.

    Otro combate estelar es el que protagonizarán Felino Jr., Hijo de Stuka Jr., y El Cobarde en contra de Akuma y los Gemelos Diablos.

    Más sobre Lucha Libre CMLL

    2 min
    ¡Vibrante regreso de Soberano Jr. al CMLL en una Arena México llena!

    ¡Vibrante regreso de Soberano Jr. al CMLL en una Arena México llena!

    1 min
    ¡Estrella de la MLW se presenta en el Consejo Mundial de Lucha Libre!

    ¡Estrella de la MLW se presenta en el Consejo Mundial de Lucha Libre!

    1 min
    ¡Terrorífico cartel de Día de Muertos en el CMLL!

    ¡Terrorífico cartel de Día de Muertos en el CMLL!

    1 min
    Blue Demon Jr está en terapia intensiva tras accidente automovilístico

    Blue Demon Jr está en terapia intensiva tras accidente automovilístico

    3 min
    Arrancan los festejos del Día de Muertos en la Arena México

    Arrancan los festejos del Día de Muertos en la Arena México

    Relacionados:
    Lucha Libre CMLLLucha Libre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX