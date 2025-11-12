CMLL y Linkin Park presentan: Noche from Zero

El Consejo Mundial de Lucha Libre en colaboración con el grupo Linkin Park presentan la función “Noche from Zero”, donde se vivirá un viernes espectacular en la México catedral cargado de adrenalina.

El team Linkin conformado por Atlantis y Neón se medirán al Park integrado por Volador Jr., y Hechicero. La catedral de la lucha libre será ambientada a todo lo relacionado al grupo musical y habrá mercancía oficial de edición limitada.

Con los retos que se lanzaron en los últimos días está pactado que Templario y TJP expondrán el campeonato Mundial de Parejas NPJW Strong en contra de los campeones mundiales de parejas, Ángel de Oro y Niebla Roja.