Video ¡Misterio resuelto! Kemalito le va a este equipo de la Liga MX

El luchador KeMalito no se anda por las ramas, va el todo por el todo. Durante el programa Enmascarados de TUDN, el luchador rudo fue el invitado especial donde habló de diversos temas destacando una lucha con su antagonista, KeMonito.

A pregunta expresa de que le gustaría apostar en una lucha de Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el luchador rudo no dudó en decir que quisiera un combate máscara contra máscara ante KeMonito.

“Si no se pudiera para el 95 aniversario, me gustaría que fuera para el 100, dentro de cinco años, espero estar en condiciones físicas para concretar este reto”, señaló el luchador.

Sobre la posibilidad de ser amigo del luchador azul, KeMalito aseguró que siempre le ha caído gordo, a pesar de que han luchado juntos, a la gente le gusta la rivalidad entre los dos mini gladiadores. “Veo más la posibilidad de Kemonito se vaya al bando rudo, que yo me pase con los técnicos”.

El luchador agregó que el ‘azulito’ es feo, huele feo. “Literalmente qué comparas” (Llevándose sus manos al rostro enmascarado).