Video ¡Sería épico! La propuesta de KeMalito a Abelito... ¡para luchar vs. KeMonito!

Con la locura que se ha desatado por la Casa de los Famosos México, KeMalito le ‘cantó’ un tiro a Abelito, i ntegrante del reality que se ha ganado el afecto de los televidentes por su ingenio.

En entrevista para Enmascarados de TUDN, el luchador no descartó subirse al ring con el influencer, quien incluso en la casa reveló que le gustaría incursionar en la lucha libre.

“L a neta sí (pelear con Abelito), sin ningún problema”, dijo KeMalito.

A pesar del reto lanzado, el luchador le deseó suerte a Abelito para que sea el ganador de la Casa de los Famosos México.

“Es algo muy chido que represente a las personas de talla baja y espero que una persona de nuestra condición gane”, agregó.

KEMALITO FAN DE LOS CORRIDOS TUMBADOS COMO ABELITO

KeMalito elogió a Abelito y señaló que lo que tienen en común son los corridos tumbados luego de que reveló la música que escucha previo a sus peleas.

“Me gusta mucho el corrido tumbado, me gusta Junior H, Iván Cornejo, Fuerza Regido, Natanael Cano, me gusta ese tipo de música”, contó KeMalito.

Y a pesar de que le gusta la fiesta, KeMalito reveló que toma pura agua porque primero esta el deporte.