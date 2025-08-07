    Más Deportes

    Del Toro avanza 25 lugares y ya es tercero en la Vuelta a Burgos

    El pedalista mexicano llegó en cuarto sitio en la jornada de este jueves y avanzó 25 puestos en la clasificación general.

    Omar Carrillo.
    Isaac del Toro sigue avanzando lugares en la Vuelta a Burgos y se ubicó en el cuarto puesto de la tercera etapa de la competencia celebrada este jueves y en el tercero de la general.

    Y es que el ciclista mexicano del UAE Team Emirates avanzó en un solo día 25 lugares, ya que el miércoles era el lugar 28 y el martes , tras una caída, el 49.

    El recorrido del jueves fue de 185 kilómetros entre Monasterio de San Pedro de Cerdeña y Valpuesta en una jornada considerada como de media montaña y que finalmente favoreció a Del Toro.

    Léo Bisiaux, ciclista francés del Decathlon AG2R, ganó la etapa y además es el nuevo líder de la competencia. Ya que se mostró valiente y fuerte al lanzar un poderoso ataque a un kilómetro de la meta que le dio sus frutos.

    Giulio Ciccone, de Lidl Trek, fue segundo y Giulio Pellizzari, de Bora, tercero. Detrás de ellos entró a la meta Del Toro.

    Isaac siguió una estrategia conservadora y perdió contacto con el grupo puntero en el ascenso de la etapa, pero lo retomó en el descenso faltando 21 kilómetros para la meta.

    Y continuó entre cinco fugados hasta que faltando mil metros Bisiaux atacó y nadie lo pudo seguir para llegar en solitario.

    La etapa 4 se correrá este viernes entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra con una distancia de 162,7 kilómetros y que es considerada de media montaña. Similar a la que se corrió este jueves.

    Posiciones etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2025


    1. - Leo Bisiaux
    2. - Giulio Ciccone
    3. - Giulio Pellizzari
    4. - Isaac Del Toro
    5. - Lorenzo Fortunato
    Posiciones generales de la Vuelta a Burgos 2025


    1. - Leo Bisiaux 12:46:29
    2. - Giulio Pellizzari +22"
    3. - Isaac del Toro +26"
    4. - Lorenzo Fortunato +26"
    5. - Johannes Kulset +40"
