Hijo de Silver King revela 'encuentro' con su padre fallecido y sus últimas palabras

El Hijo de Silver King, luchador profesional, realizó una impactante revelación en la que dijo que tuvo un 'encuentro' con su padre, según confesó en Enmascarados de TUDN.

Después de que Silver King falleciera en Londres en 2019, el Hijo de Silver King se confesó respecto a un episodio que vivió y en donde tuvo la oportunidad de hablar con el legendario gladiador de Torreón y se atrevió también a revelar cuáles fueron las últimas palabras que cruzó con su padre.

"Se va a escuchar extraño, como en las películas, cuando te ves y se pone la pantalla negra, pum, así me pasó, muchos se van a reír, unos a decir que sí, otros que no, me voy en forma de estrella y aparezco, paso en el coche, se abre la puerta, me subo y '¿cómo estás hijo?' Recuerdo que estaba muy nervioso, me acuerdo que lo vi a mi papá, traía un bronceado estilo película Nacho Libre, pero brilloso, no lo quería voltear a ver", dijo.

Además, el Hijo de Silver King sostuvo que rechazó la propuesta de su padre de 'ir a luchar con él', en alusión a que él lo llamaba hacia donde estaba, algo que él rechazó (estaba en quirófano cuando tuvo este encuentro) y recordó que él tiene varias metas todavía por cumplir, una de ellas, es la de continuar con el legado de la dinastía Wagner.

"Me dice que luchemos, le dije que a dónde, le dije que no, '¿cómo, no quieres luchar conmigo?' Le dije que no, yo recuerdo la estrella, vi todo, él iba como manejando, me agarra y me dice que si estaba seguro, le dije 'papá, apenas estoy cumpliendo lo que de meta, la que me impusiste, y ahora las metas las estoy cumpliendo. 'Quiero un Silvercito', me dice mi papá, me encontré una buena mujer donde creo que saldrá un buen Silvercito, y hay cosas que me faltan por hacer y me dijo 'no te preocupes hijo, recuerda que te amo', y regresa la estrella".

El Hijo de Silver King también reiteró su molestia en contra de Juventud Guerrera, quien en su momento, afirmó que Silver King había muerto en esa fatídica función en Londres debido al uso de esteroides y, por el contrario, reveló que la razón de su infarto nunca se pudo explicar.

"No fue la patada, algo pasó en su cuerpo, en su organismo, lo que me molestó de Juventud (Guerrera) fue que se dijo que por el uso de esteroides, y dije 'ah caray, ¿era el doctor o su esposa?' Eso me molestó, y ahí se dijo que Silver King falleció por eso. Se hizo cristiano, no fumaba, no tomaba, además de fármacos ahí en Londres no puedes modificar todo, no es como en México que aquí puedes hacer lo que quieras, allá no querían entregar a mi papá porque no encontraban la causa de muerte, es complicado los forenses, no sabemos lo que ocasionó, no le encontraron nada".

SILVER KING DEJÓ SU CORAZÓN EN LONDRES...LITERALMENTE



En otra impactante revelación a Enmascarados de TUDN, el Hijo de Silver King sostuvo que llegó a un arreglo con autoridades británicas para repatriar el cuerpo de su padre y, de hecho, una universidad estuvo involucrada en el trato, el cual consistía en dar celeridad al trámite a cambio de dejar el corazón del legendario Silver King para estudios.

"Mucha gente no lo sabe, pero muchos me dicen que cómo le hice para que mi papá me llegara en siete días, para que me den a mi papá y lo liberen en cinco días, tuve qué hacer un convenio con una universidad para que el corazón de mi papá se quedara allá y fuera estudiado, ese fue obviamente, muere y el corazón se queda allá, él quería conquistar Londres y su corazón se quedó en Londres", concluyó.