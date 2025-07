Hijo de Silver King le canta tiro al Santo Jr. y rompe su máscara: "esto se gana a madrazos"

El heredero de la dinastía Wagner no ocultó su molestia con Santo Jr. quien, a su vez, defiende el honor del Hijo del Santo, con dos familias legendarias enfrentadas ahora en estos dos gladiadores.

El Hijo de Silver King no olvida que Santo Jr. se atrevió a romperle su máscara y, después, según el oriundo de Torreón, el propio Santo Jr. ha evitado un nuevo enfrentamiento, ya que "se lleva y no se aguanta".

"¿Si te acuerdas que me rompiste la máscara, verdad? Así va a quedar cuando te vuelva a ver, esto es real porque no responde las historias wey, en el mundo de la lucha libre, esto se gana a madrazos, a tu papá lo respeto, a mi papá lo respeto, a tí no te respeto, y esto te lo digo en serio", agregó.