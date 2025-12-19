    Lucha Libre

    Shocker sufre nuevo cambio de aspecto en el ring: ¡y contra mismo rival de su accidente!

    El veterano gladiador vuelve a causar conmoción después de su última lucha.

    Por:Fernando Vázquez
    Shocker, uno de los luchadores mexicanos más reconocidos, volvió a ser tendencia después de que sufriera una derrota en función del 63 Aniversario de la Arena Naucalpan del circuito IWRG.

    El '1000% Guapo' protagonizó la función estelar en jaula en donde midió fuerzas con DMT Azul, justamente el rival ocntra el que sufrió su accidente que acabó por mermar su mandíbula en 2017.

    En un final más que cardiaco , DMT Azul dejó fuera de circulación a Shocker para escapar de la jaula y, así, no solo salvar su máscara, sino también tener el derecho de rapar a su famoso rival.

    Ante la conmoción de la Arena Naucalpan, Shocker volvió a pasar un muy mal trago con DMT Azul, quien con máquina en mano, empezó a rapar al '1000% Guapo'.

    Shocker ha intentado pocco a poco reintegrarse a funciones de lucha libre después de superar incluso problemas de adicción.

