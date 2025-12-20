Lucha Libre ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara! Tras un baile entre La Parka y el hijo del pugilista, Saúl Álvarez es ovacionado por el público. En vestidores, el tapatío conoce a una leyenda.

Ingrediente especial tuvo la función de lucha libre Guerra de Titanes de AAA con la presencia del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Guadalajara. En un combate donde La Parka, Mr. Iguana, Octagón Jr., y Niño Hamburguesa, salieron con el brazo en alto.

La Parka, tras el triunfo, subió al ring a un niño para bailar con él, al finalizar el luchador llevó al infante a las gradas y se lo entregó a un enmascarado, quien al quitarse la tapa resultó ser el pugilista tapatío, el público no tardó en reconocerlo y ovacionarlo.

En otro video en los vestidores se aprecia como Saúl Álvarez platica con la leyenda de los encordados The Undertaker, a quien Canelo le presentó a su familia conformada por su esposa y sus dos hijos Saúl Abdiel y María Fernanda.