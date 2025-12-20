    Lucha Libre

    ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!

    Tras un baile entre La Parka y el hijo del pugilista, Saúl Álvarez es ovacionado por el público. En vestidores, el tapatío conoce a una leyenda.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!

    Ingrediente especial tuvo la función de lucha libre Guerra de Titanes de AAA con la presencia del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Guadalajara. En un combate donde La Parka, Mr. Iguana, Octagón Jr., y Niño Hamburguesa, salieron con el brazo en alto.

    Más sobre Lucha Libre

    Shocker sufre nuevo cambio de aspecto en el ring: ¡y contra mismo rival de su accidente!
    1 mins

    Shocker sufre nuevo cambio de aspecto en el ring: ¡y contra mismo rival de su accidente!

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara
    1 mins

    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara

    Más Deportes
    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana
    1 mins

    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana

    Más Deportes
    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico
    1 mins

    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico

    Más Deportes
    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México
    1 mins

    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México

    Más Deportes
    La final de la Leyenda Azul y la llegada de AEW protagonizan la Arena México
    1 mins

    La final de la Leyenda Azul y la llegada de AEW protagonizan la Arena México

    Más Deportes
    Místico hace historia al ganar la Opera Cup por segundo año consecutivo
    1 mins

    Místico hace historia al ganar la Opera Cup por segundo año consecutivo

    Más Deportes
    Domink Mysterio ningunea a Rey Mysterio y amenaza con retirarlo
    1 mins

    Domink Mysterio ningunea a Rey Mysterio y amenaza con retirarlo

    Más Deportes
    Aficionado un millón recibirá un cinturón especial del CMLL
    2 mins

    Aficionado un millón recibirá un cinturón especial del CMLL

    Más Deportes
    CMLL y Linkin Park presentan: Noche from Zero
    1 mins

    CMLL y Linkin Park presentan: Noche from Zero

    Más Deportes

    La Parka, tras el triunfo, subió al ring a un niño para bailar con él, al finalizar el luchador llevó al infante a las gradas y se lo entregó a un enmascarado, quien al quitarse la tapa resultó ser el pugilista tapatío, el público no tardó en reconocerlo y ovacionarlo.

    PUBLICIDAD

    De inmediato los luchadores al ver a Canelo se acercaron a él para saludarlo y tener un momento imborrable al lado del excampeón mundial.

    En otro video en los vestidores se aprecia como Saúl Álvarez platica con la leyenda de los encordados The Undertaker, a quien Canelo le presentó a su familia conformada por su esposa y sus dos hijos Saúl Abdiel y María Fernanda.

    Saúl Álvarez también se dio tiempo para una sesión fotográfica con el luchador Penta Zero.

    Relacionados:
    Lucha LibreSaúl 'Canelo' ÁlvarezBox

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX