No todos los días se reciben a unas bicampeonas del mundo en un estudio de televisión y esta noche las jugadoras que representaron a México en el mundial de flag football acudieron al programa Faitelson sin Censura para hablar de cómo se fue gestando el título y de lo complicado que representa el jugar un deporte que fue creado para los hombres.

Andrea Petrone, quien además de jugadora es coordinadora defensiva en el Tec de Monterrey, destaca el empoderamiento que tiene el deporte femenil, que es seguido por todos, que tenga una exposición tan grande, tras los resultados favorables que se han conquistado.

“El camino ha sido complicado, el futbol americano es equipado para hombres, hay mujeres que juegan equipadas, que se enfrentan a esos pensamientos y nos ha tocado que no tenemos campos para entrenar, porque todo era para el americano y no teníamos un espacio para jugar”, destaca Andrea.

Andrea Petrone señala para lograr el bicampeonato fue un trabajo de años y un trabajo en el proceso de selección, para llevar a cabo los procesos y entrenamientos, tanto mentales como físicos, la parte nutricional, la parte médica, fisioterapia. “Un conjunto multidisciplinario de muchas herramientas que tenemos que trabajar para llegar a este resultado”.

Tania Rincón, quarterback del equipo, asegura que el escenario les impuso por la responsabilidad que había con la medalla de oro previamente conquistada, además de ser los últimos World Games en los que había de participar, porque se convertirá en deporte olímpico, terminar con oro y renovarlo.

Petrone dice que la palabra “believe” fue clave para conquistar el bicampeonato porque lo gritaban mucho, el creer fue su legado y llevó tiempo construirlo, para pensar en el oro.