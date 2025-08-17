La selección mexicana de Flag Football se coronó bicampeona de los World Games Flag Football al derrotar 26-21 a Estados Unidos en los instantes finales.

Una gran última ofensiva, comandada por Diana Flores, le permitió a México lograr el título una vez más al remontarle al cuadro de Las Barras y las Estrellas en China.

"Estoy muy feliz y orgullosa de haberlo logrado para compartirlo con todas mis compañeras, estoy orgullosa de todas ellas, de mis entrenadores, del staff, de nuestras familias, de toda la gente que nos ha apoyado desde México.

"Jugamos un gran football aquí y estoy bencedida de ser parte de esto. ¡México, somos oro, piensa en oro, somos oro y viva México siempre!", fueron las palabras de Diana Flores al terminar el partido.

El camino de México en flag football tuvo a Canadá de rival en Semifinales con triunfo de 23-15, en Cuartos de Final a China con victoria de 40-0. En Fase de Grupos derrotó 41-24 a Japón, a Gran Bretaña por marcador de 34-13 y a Italia con triunfo de 46-7, para terminar invictas en este torneo.