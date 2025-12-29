    Más Deportes

    ¡Ellos son los atletas mexicanos que acudirán a los Olímpicos de Invierno!

    Encabezados por Donovan Carrillo, México llevará a Milán Cortina una pequeña representación a la espera de confirmar algunas plazas.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Históricamente México no ha sido una potencia en los deportes invernales y para los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, el representativo nacional tiene al momento cuatro atletas clasificados.

    Donovan Carrillo, en patinaje artístico, Allan Corona y Regina Martínez en esquí de fondo y Sarah Schelper en esquí alpino. Este última cumplirá su séptima participación olímpica, consolidándose como una histórica en el evento deportivo.

    La lista aún no se cierra debido a que en el arranque del 2026 se podrían sumar más atletas con su respectivo boleto.

    Como se recordará Donovan Carrillo logró su invitación olímpica al ocupar el tercer lugar en el Campeonato Mundial en Beijing, siendo el único atleta latinoamericano que participará en patinaje artístico.

    El caso de Corona y Regina Martínez deberán conseguir resultados necesarios para que se confirmen las plazas.

    Schelper representó a los Estados Unidos en sus primeras participaciones Olímpicas, posteriormente en las últimas dos lo hizo por México.

    Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina se celebrarán del 6 al 22 de febrero del 2026.

