Donovan Carillo consiguió este domingo su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, al terminar en tercer lugar del preclasificatorio en Beijing, China.

El mexicano se colgó la medalla de bronce para ser uno de los cinco patinadores que obtuvieron su pasaje a la máxima justa invernal en Italia el siguiente año.

Desde el pasado sábado por la madrugada, Donovan Carrillo demostró que iba por todo al terminar en segundo lugar con 137.39 puntos en el programa libre y 84.97 en el programa corto, alcanzando un total de 222.36 puntos.

Durante su rutina de esta madrugada, Carrillo comenzó con un ritmo suave al son de "My Way" y luego fusionó sus movimientos con pasos de rock inspirados en " Jailhouse Rock".