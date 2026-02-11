    Lucha Libre

    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha

    El legendario rudo pondrá fin a una carrera de casi 53 años en el Homenaje a Dos Leyendas del CMLL.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Leyenda de la lucha libre sorprende con retiro y así será su última lucha


    El Satánico, leyenda de la lucha libre mexicana, anunció que tomó la decisión de retirarse como luchador activo y dio a conocer la fecha y sede en donde será su última lucha.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Lucha Libre

    Luchador Pegasso es vinculado a proceso por delito de violencia familiar
    1 mins

    Luchador Pegasso es vinculado a proceso por delito de violencia familiar

    Más Deportes
    El luchador Shocker, otra vez en el 'ojo del huracán'
    1 mins

    El luchador Shocker, otra vez en el 'ojo del huracán'

    Más Deportes
    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez
    1 mins

    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez

    Más Deportes
    ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!
    1 mins

    ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!

    Más Deportes
    Shocker sufre nuevo cambio de aspecto en el ring: ¡y contra mismo rival de su accidente!
    1 mins

    Shocker sufre nuevo cambio de aspecto en el ring: ¡y contra mismo rival de su accidente!

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara
    1 mins

    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara

    Más Deportes
    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana
    1 mins

    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana

    Más Deportes
    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico
    1 mins

    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico

    Más Deportes
    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México
    1 mins

    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México

    Más Deportes
    La final de la Leyenda Azul y la llegada de AEW protagonizan la Arena México
    1 mins

    La final de la Leyenda Azul y la llegada de AEW protagonizan la Arena México

    Más Deportes

    Daniel López, uno de los rudos más icónicos de la historia, será reconocido por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en el Homenaje a Dos Leyendas y aprovechará el escenario para poner fin a una carrera de casi 53 años.

    La función se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo en la catedral de la lucha libre, la Arena México, donde triunfó e hizo historia tras su debut el 17 de junio de 1973.

    “Me retiro de la lucha libre, me retiro activamente, no será me retiro aquí, me retiro allá… la Arena México es la arena de mis grandes triunfos y será definitivamente mi última lucha arriba del ring”, expresó El Satánico en el CMLL Informa de este miércoles 11 de febrero.

    Nunca en la historia del CMLL un luchador se había retirado después de ser homenajeado en uno de los principales eventos del año de la empresa.

    “Me gustan los retos y creo que esto quedará para la historia”, declaró El Satánico para después aclarar que, aunque ya no luchará frente al público, seguirá ligado a la lucha libre.

    “Yo me siento en buenas condiciones y quiero seguir manteniéndome igual porque me retiro de la lucha libre en público, pero sigo en el mundo de la lucha, en los entrenamientos y forjando y buscando las próximas figuras de la lucha libre”, señaló.

    El Satánico fue fundador de la histórica facción “Los Infernales” donde han militado luchadores como Espectro Jr., MS-1, Pirata Morgan en la década de los 80’s; Rey Bucanero, Último Guerrero en los 90’s; y Euforia, Hechicero y Mephisto en la última década.

    Relacionados:
    Lucha LibreLucha Libre CMLLMás Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX