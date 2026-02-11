Lucha Libre El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha El legendario rudo pondrá fin a una carrera de casi 53 años en el Homenaje a Dos Leyendas del CMLL.

Video Leyenda de la lucha libre sorprende con retiro y así será su última lucha



El Satánico, leyenda de la lucha libre mexicana, anunció que tomó la decisión de retirarse como luchador activo y dio a conocer la fecha y sede en donde será su última lucha.

Daniel López, uno de los rudos más icónicos de la historia, será reconocido por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en el Homenaje a Dos Leyendas y aprovechará el escenario para poner fin a una carrera de casi 53 años.

La función se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo en la catedral de la lucha libre, la Arena México, donde triunfó e hizo historia tras su debut el 17 de junio de 1973.

“Me retiro de la lucha libre, me retiro activamente, no será me retiro aquí, me retiro allá… la Arena México es la arena de mis grandes triunfos y será definitivamente mi última lucha arriba del ring”, expresó El Satánico en el CMLL Informa de este miércoles 11 de febrero.

Nunca en la historia del CMLL un luchador se había retirado después de ser homenajeado en uno de los principales eventos del año de la empresa.

“Me gustan los retos y creo que esto quedará para la historia”, declaró El Satánico para después aclarar que, aunque ya no luchará frente al público, seguirá ligado a la lucha libre.

“Yo me siento en buenas condiciones y quiero seguir manteniéndome igual porque me retiro de la lucha libre en público, pero sigo en el mundo de la lucha, en los entrenamientos y forjando y buscando las próximas figuras de la lucha libre”, señaló.