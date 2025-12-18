Más Deportes Fallece Christina Chambers, reconocida presentadora deportiva Christina Chambers, quien cubría los eventos deportivos para la cadena WBRC, fue localizada sin vida junto con su marido, Johnny Rimes.



Por: Redacción Síguenos en Google

Video Reconocida personalidad del deporte es encontrada sin vida en su casa

Christina Chambers, famosa presentadora deportiva de televisión, y su esposo, Johnny Rimes, fueron encontrados sin vida en el interior de su hogar, en Hoover, Alabama.

De acuerdo con el Departamento de Policía local, a las 9:03 a.m. de este martes 16 de diciembre, el 911 recibió una llamada en el que se informaba que el matrimonio “no respondía” después “de haber sido descubiertos por un familiar”.

PUBLICIDAD

Bomberos y paramédicos acudieron al lugar y “declararon el fallecimiento” de ambos “por heridas de bala”, indicó la dependencia en un comunicado vía Facebook.

“Aunque la investigación se encuentra en sus primeras etapas, parece que sus muertes son el resultado de un asesinato-suicidio y no hay ninguna amenaza para el público relacionada con este caso”, puntualizaron.

En la residencia, detallaron, también se encontró a un niño de 3 años, el hijo de Chambers, de 38, y Rimes, de 41, y que “estaba ileso”.

Hijo de Christina Chambers y su esposo estuvo con sus cadáveres

Según People, el vecino de Christina Chambers y Johnny Rimes, Charles Maple, les relató que cuando estos no se presentaron a un evento de la iglesia, su familia se preocupó.

Entonces, el papá de Rimes llegó a la vivienda, a donde, a decir del informante, su pequeño nieto le permitió ingresar.

“El niño le abrió la puerta. Y luego volvieron a entrar a la casa y hallaron los cadáveres. Es desgarrador”, dijo, asegurando que obtuvo esos datos por parte de los detectives.

¿Quién era Christina Chambers?

Newsweek expone que Christina Chambers comenzó su carrera en la radiodifusión como reportera deportiva y de noticias en WLTZ, en Columbus, Georgia.