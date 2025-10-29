Faltan 100 días para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Video A 100 días para el inicio de los Juegos Olímpico de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 están cada vez más cerca, sólo faltan 100 días para que comiencen en lo que será la cuarta ocasión que Italia sea sede del magno evento deportivo invernal.

Este miércoles, la cuenta oficial de lo vigésimos quintos Juegos Olímpicos de Invierno anunció la cuenta regresiva en una edición en la que ya está clasificado el mexicano Donovan Carrillo.

Luz, movimiento, creatividad y armonía es lo que se espera para la ceremonia de inauguración de Milano-Cortina 2026 luego de que se revelara a mediados de octubre parte del espectáculo que se espera para este evento a realizarse n San Siro, Milán.

Se ha confirmado para la ceremonia inaugural la presencia de Matilda de Angelis, actriz y cantante italiana que encabezará un reportorio plagado de calidad y protagonismo.

Además, la ceremonia estará liderada por la visión creativa de Marco Balich y su equipo de destacados talentos artísticos, además de que se rendirá homenaje a Giorgio Armani para reflejar el modelo policéntrico de los Juegos, abarcando Milán, Cortina, Valtellina y Val di Fiemme.

Asimismo, el cartel para los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año, denominado, Olympic Vision, muestra un rostro, cinco anillos, montañas al fondo y que a través de unas gafas con la forma del símbolo olímpico brilla el espíritu italiano, lleno de energía, conexión y una visión compartida.