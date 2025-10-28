    Lucha Libre

    Cibernético está construyendo impresionante arena para su retiro

    El Main Man dio detalles de su centro de espectáculos que será inaugurado a finales de 2026.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    El Cibernético se confesó en Enmascarados TUDN revelando que siente cerca el final de su carrera, incluso puso una fecha límite para su retiro: 2028.

    Para ello, el Main Man, uno de los luchadores más polémicos y de los mejores rudos que ha habido en el pancracio mexicano en los últimos 30 años, ya está planeando su futuro para cuando decida dejar el ring de forma definitiva.

    El Ciber nos reveló que está construyendo una arena de lucha libre que también servirá como centro de espectáculos y estima que su fecha de inauguración sea a finales de 2026.

    “Estoy haciendo un centro de espectáculos, la estamos haciendo poco a poco, ahorita está en un 50-60 por ciento en San Juan, Teotihuacán, en las pirámides, tierra de Dioses”, mencionó el luchador de 50 años.

    El Cibernético aclaró que no busca ser promotor de lucha libre, sino más bien que su arena, que tendrá una capacidad para dos mil personas, sea rentada para tener a los mejores luchadores del momento, además de albergar otro tipo de eventos.

    “Queremos hacer las instalaciones chingonas para que no haya queja, que sea algo chido, para rentarla para todo tipo de eventos. Yo no quiero hacer luchas, quiero rentarla para que hagan luchas”, añadió.

    El Main Man mencionó que su proyecto “para vivir está bien”, pero admitió que sigue en la búsqueda de encontrar esa pasión que lo “llene como persona” para cuando le diga adiós a la lucha libre.

