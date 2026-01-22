    Lucha Libre

    El luchador Shocker, otra vez en el 'ojo del huracán'

    El popular luchador tuvo una discusión con su esposa y así terminó la noche del miércoles 21 de enero.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Shocker, por una discusión con su esposa, otra vez en el 'ojo del huracán'

    Shocker, volvió a ser tendencia en redes sociales la mañana de este jueves, luego de que discutió con su esposa en su casa de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

    José Soria Reyna, su nombre real, según publicó Carlos Jiménez tuvo un enfrentamiento con su mujer, la noche del 21 de enero, durante la discusión golpeó un espejo y terminó con una mano lastimada.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Lucha Libre

    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez
    1 mins

    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez

    Más Deportes
    ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!
    1 mins

    ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!

    Más Deportes
    Shocker sufre nuevo cambio de aspecto en el ring: ¡y contra mismo rival de su accidente!
    1 mins

    Shocker sufre nuevo cambio de aspecto en el ring: ¡y contra mismo rival de su accidente!

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara
    1 mins

    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara

    Más Deportes
    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana
    1 mins

    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana

    Más Deportes
    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico
    1 mins

    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico

    Más Deportes
    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México
    1 mins

    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México

    Más Deportes
    La final de la Leyenda Azul y la llegada de AEW protagonizan la Arena México
    1 mins

    La final de la Leyenda Azul y la llegada de AEW protagonizan la Arena México

    Más Deportes
    Místico hace historia al ganar la Opera Cup por segundo año consecutivo
    1 mins

    Místico hace historia al ganar la Opera Cup por segundo año consecutivo

    Más Deportes
    Domink Mysterio ningunea a Rey Mysterio y amenaza con retirarlo
    1 mins

    Domink Mysterio ningunea a Rey Mysterio y amenaza con retirarlo

    Más Deportes

    "DISCUTE SHOCKER con SU ESPOSA, GOLPEA un ESPEJO… y ACABA con la MANO LESIONADA Así terminó anoche el luchador José Soria Reyna. Peleó en su casa de @AlcCuauhtemocMx, y reventó un espejo. Paramédicos y agentes de @SSC_CDMX llegaron a ayudarlo. Se negó a ir a un hospital", escribió Jiménez en X.

    En un par de fotografias, también publicadas por Jiménez, se puede ver al popular luchador sentado sobre una banqueta con mirada de furia y en otra siendo atendido por servicios médicos.

    Para nadie es un secreto que Shocker siempre ha estado envuelto en la polémica tanto dentro como fuera del ring principalmente por su adicción a la cocaína y al alcohol que él mismo ha confesado.

    "Me encanta la cocaína, es mi primer amante. Puedo decir que (las drogas) a mi me dieron mucho placer, muchas horas de diversión, de satisfacción", dijo alguna vez en 'Es show' de Multimedios.

    Ha recibido ayuda por parte de diferentes personas, entre ellas el boxeador Julio César Chávez, aunque los intentos de rehabilitación que ha tenido no han dado los resultados.

    Video La otra disciplina que conquistó a Donovan Carrillo
    Relacionados:
    Lucha LibreLucha Libre CMLL

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX