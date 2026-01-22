Lucha Libre El luchador Shocker, otra vez en el 'ojo del huracán' El popular luchador tuvo una discusión con su esposa y así terminó la noche del miércoles 21 de enero.

Shocker, volvió a ser tendencia en redes sociales la mañana de este jueves, luego de que discutió con su esposa en su casa de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

José Soria Reyna, su nombre real, según publicó Carlos Jiménez tuvo un enfrentamiento con su mujer, la noche del 21 de enero, durante la discusión golpeó un espejo y terminó con una mano lastimada.

"DISCUTE SHOCKER con SU ESPOSA, GOLPEA un ESPEJO… y ACABA con la MANO LESIONADA Así terminó anoche el luchador José Soria Reyna. Peleó en su casa de @AlcCuauhtemocMx, y reventó un espejo. Paramédicos y agentes de @SSC_CDMX llegaron a ayudarlo. Se negó a ir a un hospital", escribió Jiménez en X.

En un par de fotografias, también publicadas por Jiménez, se puede ver al popular luchador sentado sobre una banqueta con mirada de furia y en otra siendo atendido por servicios médicos.

Para nadie es un secreto que Shocker siempre ha estado envuelto en la polémica tanto dentro como fuera del ring principalmente por su adicción a la cocaína y al alcohol que él mismo ha confesado.

"Me encanta la cocaína, es mi primer amante. Puedo decir que (las drogas) a mi me dieron mucho placer, muchas horas de diversión, de satisfacción", dijo alguna vez en 'Es show' de Multimedios.

Ha recibido ayuda por parte de diferentes personas, entre ellas el boxeador Julio César Chávez, aunque los intentos de rehabilitación que ha tenido no han dado los resultados.