Lucha Libre Luchador Pegasso es vinculado a proceso por delito de violencia familiar El también policía municipal enfrenta serios problemas legales y el mundo de la lucha libre se conmociona.

Video Última hora: Vinculan a proceso a luchador mexicano por este delito

Pegasso, luchador mexicano, fue vinculado a proceso por cargos de violencia familiar en un hecho que conmocionó al mundo de la lucha libre.

Christian Saldaña, quien también es elemento activo de la policía municipal en Puebla, sostuvo la audiencia en la que se le vinculó a proceso este viernes 30 de enero.

Saldaña enfrenta denuncia por violencia familiar después de que fuera acusado por golpear a su hijo, presuntamente, por problemas respecto a su pención alimenticia, según dio a conocer el Diario Cambio.

Los primeros indicativos de esta conducta se dieron aparentemente en 2024, pero en 2025, el caso tomó fuerza al darse a conocer imágenes del hijo de Pegasso, además de que la denuncia fue interpuesta, además de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla abrió también una investigación en asuntos internos.