Video Cibernético destapa la razón por la que ningún mexicano destaca en USA

Cibernético visitó Enmascarados TUDN en su episodio número 17 y el Main Man, sin pelos en la lengua, destapó la razón por la que los luchadores mexicanos no brillan en las principales empresas de Estados Unidos como deberían por el talento y carisma que tienen.

Para explicarlo, el Ciber recordó su paso fugaz por la WWE, antes WWF, a finales de los 90’s. Incluso, hizo historia participando en el Royal Rumble de 1997 junto a Mil Máscaras, Pierroth y Latin Lover en lo que fue la primera alianza entre AAA y WWE.

“Estuve como tres meses yendo a Estados Unidos, a lo que era ‘In Your House’ y ‘Monday Night Raw’, pero se cortó porque… yo creo que fueron ondas de racismo a los que iban de México”, recordó para después asegurar que no guarda ningún rencor, pues “lo bailado nadie me lo quita”.

Cibernético cree que actualmente sigue habiendo casos de racismo en contra de luchadores mexicanos, incluido Alberto del Río pese a que ganó seis campeonatos en WWE, un Royal Rumble y un Money in the Bank.

“Tiempo después fueron más luchadores mexicanos, pero honestamente siempre empinados, yo creo que al único que le dieron un buen auge fue Alberto del Río y se quejó al final por racismo. Vino a llorar aquí, pero por lo mismo, fue racismo. Es inevitable”, señaló.

¿Por qué Cibernético ya no tiene el físico de antes?

Otro tema que tocó el Main Man en Enmascarados TUDN fue el de las críticas que ha recibido en los últimos años por su cambio físico al perder su gran musculatura que mucho tiempo lo caracterizo.

“No es lo mismo tener 25 años y luego 50, y tener la misma masa muscular. Me mantengo atlético y marcado, ya quisiera ver un cabrón de 50 años así. Los haters… ha de ser un pinche gordo, comiendo palomitas”, dijo el siempre polémico luchaodr de 50 años.

Además del paso de los años, el Ciber recordó que las lesiones son otro factor importante por el cual se va mermando el cuerpo de un luchador.

“Si de por sí un físico constructivista su físico ya no es el mismo teniendo 45-50 años, y eso que no se azotan, porque auméntale las lesiones, los viajes en camión, en avión, eso influye mucho.

“La gente se queda con esa idea de ‘es que ya no estás como antes’: ‘tú estás panzón y calvo, wey’, ‘yo te conocí flaco y con cabello, wey’. No es lo mismo, el tiempo pasa para todos”, mencionó.

Luego, Cibernético reveló cuáles son los comentarios que toma en cuenta: “Si me lo dice un wey que ha competido, que es instructor, que es alguien que tiene voz y voto, entonces sí le hago caso”.