'Canelo' Álvarez reaparece tras perder vs. Crawford con emotivo mensaje

Saúl ‘Canelo’ Álvarez reapareció en redes sociales después de perder ante Terence Crawford para dejar de ser el campeón absoluto supermediano.

A un mes de la dolorosa derrota en Las Vegas, el boxeador mexicano publicó un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram para felicitar a su hija Emily.

“Felices 18 mi niña hermosa, siempre estaré para ti, que esta nueva etapa te llegue todo lo que esperas de la vida. Te amo”, posteó el ‘Canelo’ Álvarez.

La publicación del pugilista tapatío llega en medio de la incertidumbre de cuál será el siguiente reto de su carrera tras perder contra Crawford el pasado 13 de septiembre.

Hace un par de semanas, se reportó que Canelo retrasará su regreso al ring por inesperada operación de codo, la cual le obligaría a no pelear en febrero del 2026.

Antes, el jeque saudí Turki Alalshikh reveló que Álvarez iba a tener dos peleas en el 2026, ambas en Arabia Saudita tras el millonario contrato que firmaron en febrero pasado.

En lo que decide su futuro, ‘Canelo’ Álvarez pasa tiempo con su familia y es que el pasado mes de agosto nació su quinto hijo y se segunda hija a lado de su actual pareja Fernanda Gómez, Eva Victoria.