    Lucha Libre

    Blue Demon Jr. se quiebra al momento de hablar de su accidente

    El luchador mexicano dijo que nadie está preparado para irse en cualquier momento y cómo afrontó un accidente que lo puso entre la vida y la muerte.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Blue Demon Jr. se quiebra tras hablar de su accidente!

    Blue Demon Jr. habló con la prensa luego de sufrir un accidente automovilístico y del cual afirmó que incluso se debatió entre la vida y la muerte; ahora se siente tranquilo y bien, aunque sabe que debe respetar la rehabilitación para volver al ring cuanto antes posible.

    “Había un objeto en la carretera, no sé si era piedra, no sé qué fue. Pego con él, pierdo el control del carro y ya no supe qué pasó”, indicó el luchador a los medios de comunicación desde la cama del hospital donde se encontró.

    PUBLICIDAD

    “Hay muchos sentimientos encontrados, traigo una presión porque hay muchas plazas que de cierta forma tuve que ausentarme de ellas. En la vida me había ausentado a mi trabajo, traigo una carga moral con el público. Pero físicamente y emocionalmente me siento bien, todavía no estoy bien pero me siento bien”, ahondó Blue Demon Jr.

    ¿CUÁNDO VOLVERÁ BLUE DEMON JR A LUCHAR Y POR QUÉ SE QUEBRÓ?

    El luchador vivió una experiencia que le hizo reflexionar sobre la vida y sobre su profesión; respetará los tiempos y las decisiones de los doctores que lo atienden para volver a los escenarios y dijo que nadie está preparado para afrontar una situación como la suya o incluso peor, la muerte.

    “Definitivamente me pongo en mano de los médicos, ellos definirán desde cuándo empezaré a estar trabajando, incorporarme a mi rutina normal. Por el momento pienso estar descansando lo que resta de este mes por lo menos, no pienso tomar nada (de eventos) y me pongo en manos de los doctores para que vean el momento preciso en el que me pueda reintegrar.

    Nadie está preparado, todo puede cambiar en cuestión de segundos. Algo que siempre he tratado de hacer es tener a mi familia unida, quererlos, decirles cuánto los quiero. No estamos preparados para podernos ir en cualquier momento no, no estamos preparados”, relató Blue Demon Jr.

    Más sobre Lucha Libre

    1 min
    Épica burla de El Grande Americano vs. Penta: "¡Cero huevos!"

    Épica burla de El Grande Americano vs. Penta: "¡Cero huevos!"

    1 min
    Blue Demon Jr está en terapia intensiva tras accidente automovilístico

    Blue Demon Jr está en terapia intensiva tras accidente automovilístico

    2:30
    Cibernético sorprende con su plan de retiro: ¡Está construyendo una arena!

    Cibernético sorprende con su plan de retiro: ¡Está construyendo una arena!

    1 min
    Cibernético está construyendo impresionante arena para su retiro

    Cibernético está construyendo impresionante arena para su retiro

    3 min
    Octagón presenta la prueba final que comprueba que el personaje es suyo

    Octagón presenta la prueba final que comprueba que el personaje es suyo

    Relacionados:
    Lucha LibreMás Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX