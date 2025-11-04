Blue Demon Jr. se quiebra al momento de hablar de su accidente

Blue Demon Jr. habló con la prensa luego de sufrir un accidente automovilístico y del cual afirmó que incluso se debatió entre la vida y la muerte; ahora se siente tranquilo y bien, aunque sabe que debe respetar la rehabilitación para volver al ring cuanto antes posible.

“Había un objeto en la carretera, no sé si era piedra, no sé qué fue. Pego con él, pierdo el control del carro y ya no supe qué pasó”, indicó el luchador a los medios de comunicación desde la cama del hospital donde se encontró.

“Hay muchos sentimientos encontrados, traigo una presión porque hay muchas plazas que de cierta forma tuve que ausentarme de ellas. En la vida me había ausentado a mi trabajo, traigo una carga moral con el público. Pero físicamente y emocionalmente me siento bien, todavía no estoy bien pero me siento bien”, ahondó Blue Demon Jr.

¿CUÁNDO VOLVERÁ BLUE DEMON JR A LUCHAR Y POR QUÉ SE QUEBRÓ?

El luchador vivió una experiencia que le hizo reflexionar sobre la vida y sobre su profesión; respetará los tiempos y las decisiones de los doctores que lo atienden para volver a los escenarios y dijo que nadie está preparado para afrontar una situación como la suya o incluso peor, la muerte.

“Definitivamente me pongo en mano de los médicos, ellos definirán desde cuándo empezaré a estar trabajando, incorporarme a mi rutina normal. Por el momento pienso estar descansando lo que resta de este mes por lo menos, no pienso tomar nada (de eventos) y me pongo en manos de los doctores para que vean el momento preciso en el que me pueda reintegrar.