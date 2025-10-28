    Lucha Libre

    Blue Demon Jr está en terapia intensiva tras accidente automovilístico

    Un accidente automovilístico en las últimas horas tiene en ese estado a este luchador mexicano.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    El mítico luchador mexicano, Blue Demon Jr., se encuentra en terapia intensiva luego de que sufrió un accidente automovilístico.

    La información se dio a conocer este martes a través de las redes sociales oficiales del luchador, donde se explicó que fue lo que aconteció.

    "Se informa al público y a los medios de comunicación que durante la madrugada de este lunes, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico. Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios.

    "Agradecemos profundamente las muestras de apoyo y la preocupación expresada, así como el respeto a su privacidad durante este proceso de recuperación. En caso de existir actualizaciones, se informará por estos medios o, en el mejor de los casos, de viva voz del propio Blue Demon Jr.".

    Blue Demon Jr sigue en activo en la lucha libre mexicana a sus casi 60 años, aunque en los recientes meses dejó entrever el retiro próximo.

    En este mismo 2025 vivió un momento especial al ver el debut de Blue Demon III, por lo que la leyenda de su padre seguirá por muchos años más en el ring.

