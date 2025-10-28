Video Leyenda muy querida de la lucha libre se encuentra en terapia intensiva

El mítico luchador mexicano, Blue Demon Jr., se encuentra en terapia intensiva luego de que sufrió un accidente automovilístico.

La información se dio a conocer este martes a través de las redes sociales oficiales del luchador, donde se explicó que fue lo que aconteció.

"Se informa al público y a los medios de comunicación que durante la madrugada de este lunes, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico. Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios.

"Agradecemos profundamente las muestras de apoyo y la preocupación expresada, así como el respeto a su privacidad durante este proceso de recuperación. En caso de existir actualizaciones, se informará por estos medios o, en el mejor de los casos, de viva voz del propio Blue Demon Jr.".

Blue Demon Jr sigue en activo en la lucha libre mexicana a sus casi 60 años, aunque en los recientes meses dejó entrever el retiro próximo.