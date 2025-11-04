    Lucha Libre

    Épica burla de El Grande Americano vs. Penta: "¡Cero huevos!"

    El luchador de 'antaño' fue derrotado por Penta, pero se llevó los reflectores por imitar su seña.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Mometazo! El Grande Americano se burla de Penta con un "cero hue..."

    El Grande Americano vuelve a ser tendencia en redes sociales al burlarse de Penta Zero Miedo tras su lucha de este lunes en WWE Raw.

    Penta se quedó con la victoria por cuenta de tres tras aplicarle un Mexican Destroyer al Grande Americano que antes se burló de su seña de “cero miedo”.

    PUBLICIDAD

    El Grande Americano compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se ve ambos luchadores afuera del ring con Penta en suelo doliéndose.

    Posteriormente, el luchador de ‘antaño’ se burla de Penta copiando su tradicional baile de entrada y lo remata con un cero miedo modificado a “¡cero huevos!”.

    El gesto y video de El Grande Americano está generando cientos de comentarios y miles de reproducciones en redes sociales con la afición mexicana decantándose por él por encima de Penta, pese a que el Zero Miedo es mexicano de nacimiento.

    El Grande Americano se ha ganado el cariño y respeto de la afición mexicana por sus presentaciones en AAA y por hablar español de una manera fluida y coloquial.

    El luchador de WWE se presentó en Monterrey con la AAA el domingo 2 de noviembre y aprovechó su visita en México para asistir al Clásico Regio Rayados vs. Tigres pese a declararse aficionado del América.

    Video Estrella de la WWE revela su amor por el Club América

    Más sobre WWE

    1:15
    ¡Se va el GOAT! WWE revela fecha y sede del retiro de John Cena

    ¡Se va el GOAT! WWE revela fecha y sede del retiro de John Cena

    1 min
    ¿Cuándo se retira John Cena? WWE revela fecha y sede de su última lucha

    ¿Cuándo se retira John Cena? WWE revela fecha y sede de su última lucha

    1 min
    Penta Zero Miedo enloquece y lanza 'amenaza' a Dominik Mysterio

    Penta Zero Miedo enloquece y lanza 'amenaza' a Dominik Mysterio

    1 min
    Andrade el Ídolo regresa a luchar a México tras su salida de WWE

    Andrade el Ídolo regresa a luchar a México tras su salida de WWE

    2 min
    WWE Wrestlepalooza: Brock Lesnar humilla y despedaza a John Cena

    WWE Wrestlepalooza: Brock Lesnar humilla y despedaza a John Cena

    Relacionados:
    Lucha LibreMás Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX