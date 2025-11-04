Video ¡Mometazo! El Grande Americano se burla de Penta con un "cero hue..."

El Grande Americano vuelve a ser tendencia en redes sociales al burlarse de Penta Zero Miedo tras su lucha de este lunes en WWE Raw.

Penta se quedó con la victoria por cuenta de tres tras aplicarle un Mexican Destroyer al Grande Americano que antes se burló de su seña de “cero miedo”.

PUBLICIDAD

El Grande Americano compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se ve ambos luchadores afuera del ring con Penta en suelo doliéndose.

Posteriormente, el luchador de ‘antaño’ se burla de Penta copiando su tradicional baile de entrada y lo remata con un cero miedo modificado a “¡cero huevos!”.

El gesto y video de El Grande Americano está generando cientos de comentarios y miles de reproducciones en redes sociales con la afición mexicana decantándose por él por encima de Penta, pese a que el Zero Miedo es mexicano de nacimiento.

El Grande Americano se ha ganado el cariño y respeto de la afición mexicana por sus presentaciones en AAA y por hablar español de una manera fluida y coloquial.

El luchador de WWE se presentó en Monterrey con la AAA el domingo 2 de noviembre y aprovechó su visita en México para asistir al Clásico Regio Rayados vs. Tigres pese a declararse aficionado del América.