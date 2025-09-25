    Más Deportes

    Harp Helú se dice "insaciable" como Emilio Azcárraga

    El dueño de los Diablos Rojos asegura que buscarán el tricampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

    Diablos Rojos del México recién el 14 de septiembre consiguió el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol y de inmediato se habló de un tricampeonato.

    El dueño del equipo, el empresario Alfredo Hap Helú estuvo presente en Faitelson Sin Censura y enseguida David Faitelson identificó el parecido con Emilio Azcárraga dueño de las Águilas del América y los llamó a ambos insaciables.

    "La cosa es de que nos dicen ahora van a ir por el tricampeonato y tenemos que contestar inmediatamente que , porque ya está uno pensando qué va a pasar el año que entra y lo importante es de que verdaderamente tenemos cuatro bicampeonatos, dos en el siglo 20 y ahora llevamos dos con éste en el siglo 21", aseguró Harp Helú.

    - "Usted es como don Emilio Escárraga", aseguró Faitelson, "que le dice al América después de ganar el título 'ahora quiero volver a ser campeón'. Usted es insaciable".

    Y no duda en responder don Alfredo: " Definitivamente, porque no hay nada más bonito que ganar. En este caso, pues yo tengo un promedio de un campeonato por cada cuatro años desde que compré el equipo".

    Diablos Rojos un equipo de Grandes Ligas

    Presente también en Faitelson Sin Censura, Santiago Harp, hijo de Alfredo Harp Helú y vicepresidente del consejo de administración de los Diablos Rojos del México, no pudo escoger entre el equipo campeón en el 2024 o el campeón del 2025, pero sí tiene claro que ambos son de Grandes Ligas y le podrían competir a cualquiera.

    "Es un equipo totalmente diferente al del año pasado. El año pasado teníamos grandes abridores como Trevor Bauer, Erick Leal. Los dos firmaron, uno para los Yanquis y Trevor Bauer a Japón. Teníamos que reconstruir el equipo", señalo.

    "Cambiar la manera de buscar ganar y bueno, así como lo dijo mi papá, creo que la clave de este año fue la profundidad del relevo que teníamos este año. Fue una locura ver los los pitchers que entraban desde la sexta, séptima, octava y novena entrada.

    "No se le podían hacer carreras. Estuvieron abajo de uno la efectividad. Fue una manera distinta de hacer un equipo ganador, pero sin duda que los dos son de G randes Ligas y pudiéramos competir a cualquier equipo", finalizó.

    Los Diablos Rojos del México se coronaron bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol al barrer en la Serie del Rey 2025 a los Charros de Jalisco el pasado 14 de septiembre en el Estadio Panamericano.

