    Beisbol

    Diablos Rojos bicampeón: Todos los ganadores de la Liga Mexicana de Beisbol

    La novena de la CDMX llegó a 18 campeonatos tras barrer a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey

    Por:
    TUDN
    Los Diablos Rojos llegaron a 18 campeonatos en su historia.
    Imagen Liga Mexicana del Beisbol
    Los Diablos Rojos llegaron a 18 campeonatos en su historia.

    Los Diablos Rojos del México se consagraron Bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol al barrer en la Serie del Rey a los Charros de Jalisco.

    PUBLICIDAD

    En el cuarto juego de la serie, l a novena de la Ciudad de México se impuso en el estadio Panamericano por 7-4 para lograr su título 18 en su historia y mantenerse como el máximo ganador del beisbol mexicano.

    El MVP de la Serie de Rey se lo quedó José Marmolejos, de Diablos Rojos, por segunda temporada consecutiva.

    LOS CAMPEONES DE LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL

    Con este nuevo campeonato los Diablos Rojos se alejan de su más cercano perseguidor que son los Tigres de Quintana Roo.

    1. Diablos Rojos 18
    2. Tigres de Quintana Roo 12
    3. Sultanes de Monterrey 10
    4. El Águila de Veracruz 6
    5. Tecolotes de Nuevo Laredo 5
    6. Pericos de Puebla 5
    7. Leones de Yucatán 5
    8. Azules de Veracruz 4

    9 Alijadores de Tampico 3 10 Algodoneros 2 11 Saraperos de Saltillo 2
    12 Charros de Jalisco 2
    13 Piratas de Campeche 2
    14 Cafeteros de Córdoba 2
    15 Toros de Tijuana 2
    16 Comintra 2
    17 Agrario 2

    * Y 16 equipos más con un 1 campeonato.

    Más sobre Beisbol

    2:02
    ¡Julio Urías encuentra nuevo equipo y ya se alista para volver al montículo!

    ¡Julio Urías encuentra nuevo equipo y ya se alista para volver al montículo!

    2 min
    Caliente.mx se apunta un home run: renueva patrocinio con la LMB

    Caliente.mx se apunta un home run: renueva patrocinio con la LMB

    1 min
    Aficionado cae de las gradas al campo de juego durante Pirates vs. Cubs

    Aficionado cae de las gradas al campo de juego durante Pirates vs. Cubs

    4:00
    El color de David Faitelson en el inicio de la Liga Mexicana de Beisbol

    El color de David Faitelson en el inicio de la Liga Mexicana de Beisbol

    1:21
    México, ya tiene grupo para el Clásico Mundial de Beisbol del 2026

    México, ya tiene grupo para el Clásico Mundial de Beisbol del 2026

    Relacionados:
    BeisbolLiga Mexicana de Beisbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD