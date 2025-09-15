Diablos Rojos bicampeón: Todos los ganadores de la Liga Mexicana de Beisbol
La novena de la CDMX llegó a 18 campeonatos tras barrer a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey
Los Diablos Rojos del México se consagraron Bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol al barrer en la Serie del Rey a los Charros de Jalisco.
En el cuarto juego de la serie, l a novena de la Ciudad de México se impuso en el estadio Panamericano por 7-4 para lograr su título 18 en su historia y mantenerse como el máximo ganador del beisbol mexicano.
El MVP de la Serie de Rey se lo quedó José Marmolejos, de Diablos Rojos, por segunda temporada consecutiva.
LOS CAMPEONES DE LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL
Con este nuevo campeonato los Diablos Rojos se alejan de su más cercano perseguidor que son los Tigres de Quintana Roo.
- Diablos Rojos 18
- Tigres de Quintana Roo 12
- Sultanes de Monterrey 10
- El Águila de Veracruz 6
- Tecolotes de Nuevo Laredo 5
- Pericos de Puebla 5
- Leones de Yucatán 5
- Azules de Veracruz 4
9 Alijadores de Tampico 3 10 Algodoneros 2 11 Saraperos de Saltillo 2
12 Charros de Jalisco 2
13 Piratas de Campeche 2
14 Cafeteros de Córdoba 2
15 Toros de Tijuana 2
16 Comintra 2
17 Agrario 2
* Y 16 equipos más con un 1 campeonato.