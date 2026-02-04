    Milano Cortina 2026

    Estas son todas las sedes de competencia de Milano-Cortina 2026

    Italia albergará, con la organización de Milano-Cortina 2026, sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno en su historia.

    Ricardo Escartín
    Las sedes donde se vivirán los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
    Imagen Getty Images


    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 tendrán un total de 116 eventos por medalla esparcidos en ocho deportes principales y 16 disciplinas, lo que representa el mayor número de eventos con preseas en la historia de las justas invernales.

    Cada uno de ellos se desarrollarán en ocho sedes ubicadas al norte de Italia, específicamente en las regiones de Lombardía, Trentino-Alto Adigio y Véneto. Son 16 los deportes conforman esta justa invernal y hacemos un repaso por cada una de las sedes donde se llevarán a cabo.

    Dónde se llevarán a cabo las disciplinas

    Milán (Lombardía) albergará la ceremonia de Apertura y cuatro deportes:

    • Estadio San Siro: Ceremonia de Apertura.
    • Milano Santagiulia Ice Hockey Arena y Milano Rho Ice Hockey Arena: Hockey sobre hielo.
    • Milano Speed Skating Stadium: Patinaje de velocidad.
    • Milano Ice Skating Arena: Patinaje artístico y Patinaje de velocidad en pista corta.

    Livigno (Lombardía) será la sede de dos deportes:

    • Livigno Snow Park: Esquí acrobático y Snowboard.
    • Livigno Aerials & Moguls Park: Esquí acrobático.

    Bormio (Lombardía) reunirá las acciones de dos deportes:

    • Stelvio Ski Centre: Esquí alpino y Esquí de montaña.

    Antholz (Trentino-Alto Adigio) alojará dos disciplinas:

    • Antholz-Anterselva Biathlon Arena: Biatlón y Esquí de fondo.

    Tesero (Trentino-Alto Adigio) reunirá a los atletas de dos deportes:

    • Tesero Cross-Country Skiing Stadium: Combinada nórdica y Esquí de fondo.

    Pedrazzo (Trentino-Alto Adigio) acogerá dos deportes:

    • Pedrazzo Ski Jumping Stadium: Combinada nórdica y Salto de esquí.
    Cortina d’Ampezzo (Véneto) será escenario de cinco disciplinas:

    • Cortina Sliding Centre: Bobsleigh, Skeleton y Luge.
    • Cortina Curling Olympic Stadium: Curling.
    • Toffan Alpine Skiing Centre: Esquí alpino.

    Verona (Véneto) será testigo de la clausura de la justa invernal:

    • Verona Olympic Arena: Ceremonia de Clausura.

    La llama olímpica alumbrará Milano-Cortina del 6 al 22 de febrero.
    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

