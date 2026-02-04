Juegos Olímpicos de Invierno La piedra del curling: material especial y el peso de un garrafón No es un objeto cualquiera que se desliza sobre el hielo: contiene materiales que no se encuentran en cualquier sitio y su peso es mayor al que hubiéramos imaginado.

Por: Sebastián Espino

Video Guía rápida: Lo que debe saber sobre Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026



La piedra del curling es uno de los elementos más sorprendentes de este deporte, que ha ganado popularidad en los Juegos Olímpicos de invierno.

Así que vamos a responder la pregunta que seguramente te has hecho: de qué está conformada y cuánto pesa. Porque sabemos que no podrás dormir tranquilamente sin saberlo.

La roca circular está hecha de dos tipos de granito que se extrae de la isla de Ailsa Craig, en Escocia, ya que en esa zona el material tiene propiedades inigualables, al ser uno de los granitos más duros y puros del mundo, que no sufre cambios ante las condiciones de humedad de las pistas, además de absorber poca agua.

El granito verde se utiliza para fabricar el cuerpo de la piedra, diseñado para absorber impactos, mientras que el granito azul se usa para la corona, que es la parte que toca el hielo

La tecnología y peso de la piedra de curling

Imagina tener que deslizar un garrafón de agua sobre hielo con suficiente fuerza para atinarle a un blanco.

Bueno, pensemos en un garrafón plano, pero no de agua, sino de esta piedra muy particular que se encuentra en escasos lugares en el mundo, porque se ve sencillo el deslizamiento, pero su peso es mayor al que hubiéramos pensado.

El tamaño de las piedras olímpicas está estandarizado, todas ellas incluyendo el mango deben pesar entre 19.96 kg y 17.24 kg, con una altura no menor de 114 milímetros.

La piedra contiene un mango de plástico, en competencias de alto nivel como Juegos Olímpicos los mangos cuentan con tecnología “Eye on the Hog”, un sistema electrónico con luces LED que ayuda a identificar si un lanzamiento es legal al parpadear la luz verde o se ha cometido una infracción al encender la luz roja.

