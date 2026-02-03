Milano Cortina 2026 Lindsay Vonn planea competir pese a dura lesión en una rodilla La esquiadora estadounidense Lindsay Vonn reveló que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, pero que aún así planea competir en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026.

Video Lindsey Vonn competirá en los Juegos Olímpicos con el ligamento cruzado roto



La estrella del descenso en esquí, la estadounidense Lindsay Vonn, informó que sufrió una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, pero aseguró que competirá en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026.

“El viernes pasado me rompí completamente el ligamento cruzado anterior. También sufrí una contusión ósea (una lesión habitual cuando se rompe el ligamento cruzado anterior), además de desgarros meniscales, pero no está claro cuánto de eso ya tenía anteriormente y qué fue nuevo a causa del accidente”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

La esquiadora, sin embargo, dijo que planea competir pese a la lesión. Su participación en Milano-Cortina 2026 está programada para iniciar apenas el próximo domingo.

"Mi rodilla no está hinchada y, con la ayuda de una rodillera, estoy segura de que puedo competir el domingo", dijo Vonn en una conferencia de prensa este martes.

La campeona olímpica del downhill en Vancouver 2010 y doble campeona mundial planea tomar la salida el domingo en esa misma prueba. Más tarde, el martes 10, formará parte de la prueba combinada por equipos y el jueves 12 en el Súper G.

Lindsay Vonn, con los reflectores en Milano-Cortina 2026

El regreso de Lindsay Vonn es uno de los atractivos de estos Juegos Olímpicos.

Tras ganar el bronce en el downhill de Pyeongchang 2018, al año siguiente optó por el retiroy se mantuvo alejada por 5 años de la alta competencia, hasta que regresó en noviembre de 2024.

Vonn ya sufrió el dolor de perderse unos Juegos Olímpicos por lesión, los de Sochi 2014, cuando venía de ganar dos medallas en Vancouver 2010 y una plata mundial en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) 2011.

Su regresó le permitió competir el año pasado en los Campeonatos Mundiales de Saalbach-Hinterglemm, Austria, donde logró el lugar 15 del descenso.

El accidente inoportuno de Lindsay Vonn

Vonn fue trasladada en helicóptero a un hospital tras accidentarse el viernes en el descenso de Crans-Montana, Suiza.

La estadounidense de 41 años se estrelló contra las redes de seguridad poco después de iniciar su descenso tras un mal aterrizaje tras la compresión en el recorrido de Mont Lachaux.

Vonn se enredó en la red de seguridad, lo que no le permitió moverse en varios minutos, sin embargo, logró incorporarse para descender hacia la meta, donde fue recibida con ovaciones.

Tras una valoración médica en el lugar, se decidió su traslado para evaluar la gravedad de la lesión.

