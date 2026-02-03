    Milano Cortina 2026

    Lindsay Vonn planea competir pese a dura lesión en una rodilla

    La esquiadora estadounidense Lindsay Vonn reveló que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, pero que aún así planea competir en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026.

    Por:
    Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Lindsey Vonn competirá en los Juegos Olímpicos con el ligamento cruzado roto


    La estrella del descenso en esquí, la estadounidense Lindsay Vonn, informó que sufrió una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, pero aseguró que competirá en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026.

    PUBLICIDAD

    “El viernes pasado me rompí completamente el ligamento cruzado anterior. También sufrí una contusión ósea (una lesión habitual cuando se rompe el ligamento cruzado anterior), además de desgarros meniscales, pero no está claro cuánto de eso ya tenía anteriormente y qué fue nuevo a causa del accidente”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

    La esquiadora, sin embargo, dijo que planea competir pese a la lesión. Su participación en Milano-Cortina 2026 está programada para iniciar apenas el próximo domingo.

    "Mi rodilla no está hinchada y, con la ayuda de una rodillera, estoy segura de que puedo competir el domingo", dijo Vonn en una conferencia de prensa este martes.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Conoce a la delegación mexicana de Milano-Cortina 2026
    3 mins

    Conoce a la delegación mexicana de Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Milano Cortina 2026: Conoce la disciplina en la que compite Donovan Carrillo
    2 mins

    Milano Cortina 2026: Conoce la disciplina en la que compite Donovan Carrillo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Volvieron las camas de cartón? Ya vimos las camas de la Villa Olímpica de Milano-Cortina 2026
    1 mins

    ¿Volvieron las camas de cartón? Ya vimos las camas de la Villa Olímpica de Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Cuándo y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    1 mins

    Cuándo y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo ya está en la sede olímpica y nos da un vistazo de la pista de hielo
    1 mins

    Donovan Carrillo ya está en la sede olímpica y nos da un vistazo de la pista de hielo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Veinte atletas rusos y bielorrusos competirán en Milano Cortina 2026 como neutrales
    1 mins

    Veinte atletas rusos y bielorrusos competirán en Milano Cortina 2026 como neutrales

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo cierra preparación para Milano Cortina 2026 en China
    1 mins

    Donovan Carrillo cierra preparación para Milano Cortina 2026 en China

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo compitió en Olimpiada Nacional como clavadista
    1 mins

    Donovan Carrillo compitió en Olimpiada Nacional como clavadista

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Delegación mexicana es abanderada para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
    1 mins

    Delegación mexicana es abanderada para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    México designa a abanderados para Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
    1 mins

    México designa a abanderados para Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    La campeona olímpica del downhill en Vancouver 2010 y doble campeona mundial planea tomar la salida el domingo en esa misma prueba. Más tarde, el martes 10, formará parte de la prueba combinada por equipos y el jueves 12 en el Súper G.

    Lindsay Vonn, con los reflectores en Milano-Cortina 2026

    El regreso de Lindsay Vonn es uno de los atractivos de estos Juegos Olímpicos.

    Tras ganar el bronce en el downhill de Pyeongchang 2018, al año siguiente optó por el retiroy se mantuvo alejada por 5 años de la alta competencia, hasta que regresó en noviembre de 2024.

    Vonn ya sufrió el dolor de perderse unos Juegos Olímpicos por lesión, los de Sochi 2014, cuando venía de ganar dos medallas en Vancouver 2010 y una plata mundial en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) 2011.

    Su regresó le permitió competir el año pasado en los Campeonatos Mundiales de Saalbach-Hinterglemm, Austria, donde logró el lugar 15 del descenso.

    PUBLICIDAD

    El accidente inoportuno de Lindsay Vonn

    Vonn fue trasladada en helicóptero a un hospital tras accidentarse el viernes en el descenso de Crans-Montana, Suiza.

    La estadounidense de 41 años se estrelló contra las redes de seguridad poco después de iniciar su descenso tras un mal aterrizaje tras la compresión en el recorrido de Mont Lachaux.

    Vonn se enredó en la red de seguridad, lo que no le permitió moverse en varios minutos, sin embargo, logró incorporarse para descender hacia la meta, donde fue recibida con ovaciones.

    Tras una valoración médica en el lugar, se decidió su traslado para evaluar la gravedad de la lesión.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Video Secreto revelado: ¿Cómo son las camas en la villa olímpica de Milano-Cortina 2026?
    Relacionados:
    Milano Cortina 2026