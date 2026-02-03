    Milano Cortina 2026

    ¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026?

    Italia albergará, con la organización de Milano-Cortina 2026, sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno en su historia.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026


    La llama olímpica arderá nuevamente en Italia con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 luego de que el COI los designó como sede el 24 de junio de 2019 en su 134ª sesión llevada a cabo en Lausana, Suiza.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Lindsay Vonn planea competir pese a dura lesión en una rodilla
    2 mins

    Lindsay Vonn planea competir pese a dura lesión en una rodilla

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Conoce a la delegación mexicana de Milano-Cortina 2026
    3 mins

    Conoce a la delegación mexicana de Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Milano Cortina 2026: Conoce la disciplina en la que compite Donovan Carrillo
    2 mins

    Milano Cortina 2026: Conoce la disciplina en la que compite Donovan Carrillo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Volvieron las camas de cartón? Ya vimos las camas de la Villa Olímpica de Milano-Cortina 2026
    1 mins

    ¿Volvieron las camas de cartón? Ya vimos las camas de la Villa Olímpica de Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Cuándo y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    1 mins

    Cuándo y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo ya está en la sede olímpica y nos da un vistazo de la pista de hielo
    1 mins

    Donovan Carrillo ya está en la sede olímpica y nos da un vistazo de la pista de hielo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Veinte atletas rusos y bielorrusos competirán en Milano Cortina 2026 como neutrales
    1 mins

    Veinte atletas rusos y bielorrusos competirán en Milano Cortina 2026 como neutrales

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo cierra preparación para Milano Cortina 2026 en China
    1 mins

    Donovan Carrillo cierra preparación para Milano Cortina 2026 en China

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo compitió en Olimpiada Nacional como clavadista
    1 mins

    Donovan Carrillo compitió en Olimpiada Nacional como clavadista

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Delegación mexicana es abanderada para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
    1 mins

    Delegación mexicana es abanderada para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Es la tercera vez que este país organiza una justa invernal luego de haber albergado las ediciones de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006. Para esta ocasión habrá 116 eventos por medallas repartidos en ocho deportes principales y 16 disciplinas.

    Las disciplinas se llevarán a cabo en ocho sedes repartidas entre las regiones de Lombardía, Trentino-Alto Adigio y Véneto.

    México tendrá participación en esta edición con una delegación conformada por cinco integrantes: los abanderados Sarah Schleper y Donovan Carrillo, Allan Corona, Regina Martínez y Lasse Gaxiola.

    Fecha de inicio de Milano Cortina


    Si bien algunas pruebas comienzan a disputarse este miércoles 4 de febrero, la XXV edición de los Juegos Olímpicos de Invierno quedará inaugurada el viernes, 6 de febrero a las 13:00 h (hora del centro de México) con la ceremonia de Apertura en el Estadio de futbol San Siro, en Milán.

    La ceremonia de clausura se llevará a cabo el domingo, 22 de febrero a la 13:00 h (hora del centro de México) en la Arena de Verona, un anfiteatro romano que data del 30 d.C.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX
    .

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos