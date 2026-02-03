Milano Cortina 2026 ¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026? Italia albergará, con la organización de Milano-Cortina 2026, sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno en su historia.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video ¡Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026



La llama olímpica arderá nuevamente en Italia con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 luego de que el COI los designó como sede el 24 de junio de 2019 en su 134ª sesión llevada a cabo en Lausana, Suiza.

PUBLICIDAD

Es la tercera vez que este país organiza una justa invernal luego de haber albergado las ediciones de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006. Para esta ocasión habrá 116 eventos por medallas repartidos en ocho deportes principales y 16 disciplinas.

Las disciplinas se llevarán a cabo en ocho sedes repartidas entre las regiones de Lombardía, Trentino-Alto Adigio y Véneto.

México tendrá participación en esta edición con una delegación conformada por cinco integrantes: los abanderados Sarah Schleper y Donovan Carrillo, Allan Corona, Regina Martínez y Lasse Gaxiola.

Fecha de inicio de Milano Cortina



Si bien algunas pruebas comienzan a disputarse este miércoles 4 de febrero, la XXV edición de los Juegos Olímpicos de Invierno quedará inaugurada el viernes, 6 de febrero a las 13:00 h (hora del centro de México) con la ceremonia de Apertura en el Estadio de futbol San Siro, en Milán.

La ceremonia de clausura se llevará a cabo el domingo, 22 de febrero a la 13:00 h (hora del centro de México) en la Arena de Verona, un anfiteatro romano que data del 30 d.C.