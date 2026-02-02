    Juegos Olímpicos

    Cuándo y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    La magna justa invernal comienza y aquí te decimos cómo seguir la transmisión.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están por iniciar en lo que es el evento más importante en el deporte en este mes de febrero a nivel mundial.

    La celebración a la humanidad se traslada ahora a la nieve y el hielo después de cuatro años de espera desde la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y a dos años de distancia de los Juegos Olímpicos de Verano Paris 2024.

    Por 19 días, el norte de Italia se convertirá en una fiesta y celebración del deporte con la llegada del fuego olímpico en una justa que presentará varias innovaciones.

    Una de ellas es la celebración de las distintas disciplinas en varias sedes, sin olvidar que el esquí de montaña, llamado a veces como 'Skimo' debutará para esta ocasión.

    CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO MILANO CORTINA 2026


    Cabe resaltar que si bien la Ceremonia de Inauguración se llevará a cabo el próximo 6 de febrero, las competencias inician el 4 de febrero, aunque solamente en algunas disciplinas.

    • Cuándo son los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: Del 6 al 22 de febrero.
    • Dónde ver EN VIVO en México los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 por TV abierta: Canal 9
    • Dónde ver EN VIVO en México los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 por streaming: ViX

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

