Agenda olímpica Milano-Cortina 2026: miércoles 4 de febrero
Aún cuando faltan dos días para la ceremonia de apertura de Milano-Cortina 2026, inician las competencias.
Video ¡Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
Con poco más de 48 horas para la ceremonia inaugural de Milano-Cortina 2026, el calendario deportivo de estos Juegos Olímpicos de invierno arranca con actividad de curling.
Te invitamos a visitar diariamente tudn.mx y la app de TUDN para revisar la agenda de competencias de la magna justa del deporte invernal.
Todos los horarios son en tiempo del centro de México.
4 DE FEBRERO: AGENDA DE JUEGOS OLÍMPICOS
CURLING
Dobles mixtos - Ronda 1
- 12:05 Suecia vs. Corea del Sur
- 12:05 Gran Bretaña vs. Noruega
- 12:05 Canadá vs. República Checa
- 12:05 Estonia vs. Suiza.
Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.