    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano-Cortina 2026: miércoles 4 de febrero

    Aún cuando faltan dos días para la ceremonia de apertura de Milano-Cortina 2026, inician las competencias.

    Por:Ricardo Otero
    Video ¡Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026


    Con poco más de 48 horas para la ceremonia inaugural de Milano-Cortina 2026, el calendario deportivo de estos Juegos Olímpicos de invierno arranca con actividad de curling.

    Te invitamos a visitar diariamente tudn.mx y la app de TUDN para revisar la agenda de competencias de la magna justa del deporte invernal.

    Todos los horarios son en tiempo del centro de México.

    4 DE FEBRERO: AGENDA DE JUEGOS OLÍMPICOS

    CURLING

    Dobles mixtos - Ronda 1

    • 12:05 Suecia vs. Corea del Sur
    • 12:05 Gran Bretaña vs. Noruega
    • 12:05 Canadá vs. República Checa
    • 12:05 Estonia vs. Suiza.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

